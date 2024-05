Fallece el compositor de vallenato Omar Geles a los 57 años

MIAMI.- El compositor de vallenato Omar Geles falleció a los 57 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Según un comunicado de la familia, el músico colombiano se encontraba jugando pádel cuando iniciaron los síntomas de la patología y aunque fue trasladado a la Clínica Erasmo de Valledupar, los médicos no pudieron reanimarlo.

Trascendió que el 27 abril, durante una presentación en Miami, Geles se desplomó en la tarima y fue llevado de emergencia a un centro médico. Manifestó entonces haber sentido un dolor en sus brazos y en el pecho que posteriormente lo dejó sin aliento y provocó el desmayo.

Erick Geronimo, su mánager, explicó que el cantante era hipertenso.

El sábado 18 de mayo, el compositor se subió al escenario de El Campín en Bogotá junto a Silvestre Dangond y otros exponentes del género musical y los nuevos talentos del mismo como Diego Daza, Elder Dayán, Karen Lizarazo, Rafa Pérez, Churo Díaz y Gusi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Omar Geles (@omargeles)

Geles se presentó ante más de 10.000 personas, según reseñó Infobae.

"Por ti, por tus canciones, media carrera mía está en tus manos negro, te adoro mi negro, te quiero", dijo Dangond a Omar Geles.

El músico era conocido como El Rey del Vallenato es el autor de icónicos temas como Aficionado, Tarde lo conocí, El amor más grande del planeta, Las locuras mías, Sueños de olvido, tema que interpretó junto a su agrupación Los Diablitos, y Los caminos de la vida, canción que dedicó a su madre Hilda Suárez.

Reacciones

Se pudo conocer que el compositor Wilfran Castillo, amigo cercano de Geles, estuvo en la clínica y se le vio afectado tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Elder Dayán, hijo de Elder Dayán, escribió en su cuenta de X: "El folclore está de luto… Omar Geles que Dios te reciba en su santa gloria".

Embed El folclore está de luto… Omar Geles que Dios te reciba en su santa gloria — Elder Dayan (@ElderDiaz01) May 22, 2024

El acordeonero Rolando Ochoa también manifestó su asombro ante el hecho: “No hay palabras, todos estamos golpeados, el sábado estábamos allá en Bogotá”, escribió.

Por su parte, el intérprete Felipe Peláez compartió en Instagram una fotografía del músico y destacó que fue un gran apoyo en su carrera.

"Me cuesta asimilar tu partida hermano del alma. No puedo creerlo aún. Tanta música y buenos momentos compartidos, la ilusión y el sueño de convertirnos en cantautores bajo tu enseñanza y nobleza. Mi carrera encontró en ti el apoyo incondicional, siempre contamos el uno con el otro y eso no se olvida. ¡Vuela alto hermano querido, te recordaré alegre, con un talento y una chispa de creatividad inigualables!".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Felipe Pelaez (@felipepelaez)

El futbolista colombiano Radamel Falcao aseguró que Colombia perdió a una leyenda de la cultura. "Recuerdo a mi padre escuchando sus canciones... Se va una leyenda pero deja un gran legado para el folclor colombiano; legado que seguirá trascendiendo de generación en generación. Q.E.P.D.".

Embed Recuerdo a mi padre escuchando sus canciones... Se va una leyenda pero deja un gran legado para el folclor colombiano; legado que seguirá trascendiendo de generación en generación. Q.E.P.D. #OmarGeles pic.twitter.com/n0DM7dxDlx — Radamel Falcao (@FALCAO) May 22, 2024

Igualmente, el artista Abelardo De La Espriella dedicó unas palabras a quien consideró un gran poeta.

"El Vallenato es el alma de la Patria hecha notas musicales. Omar Geles fue uno de los grandes poetas, un genio que nos bendijo con su talento. Aquí el gran artista contándole a mi madre, la “niña” Mayo, la historia de la canción que él le compuso a su vieja. Vuela alto maestro que tus notas se quedan para aliviar la tristeza de tu ausencia. (A.D.L.E.)", señaló.