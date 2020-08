Fallece el historiador Bernard Bailyn a los 97 años

Bernard Bailyn tuvo una carrera duradera y prolífica a pesar de que nunca fue tan conocido como Gordon Wood y otros historiadores de los primeros Estados Unidos. Un profesor de Harvard que fue mentor de numerosos historiadores jóvenes, Bernard Bailyn investigó todo, desde la educación hasta la inmigración en la vida estadounidense temprana y fue ampliamente reconocido por establecer estándares de investigación más rigurosos. Documentó los efectos de la cultura británica y europea en los estadounidenses, el papel de los folletos en el pensamiento revolucionario y el surgimiento de las clases de comerciantes y plantadores.

Su legado más destacado fue la formación de una nueva narrativa de la revolución misma. Junto con el historiador de la Universidad de Yale Edmund S. Morgan y otros contemporáneos, desafió la teoría de Charles A. Beard de que los fundadores eran oportunistas adinerados menos interesados en las ideas que en el poder, y usaban la retórica revolucionaria para organizar una sociedad que se beneficiaba principalmente a ellos mismos. A través de una lectura atenta de panfletos políticos, Bailyn creía que los fundadores tenían ideas sinceras y razonadas sobre la democracia y se oponían profundamente a las afirmaciones británicas del poder supremo para promulgar leyes para las colonias.

También restó importancia a la influencia de la filosofía de la Ilustración, al escribir que los fundadores se basaron en teorías de la libertad y el gobierno bien desarrolladas por los opositores británicos a la monarquía.

Esta "lógica de rebelión" llevó a los fundadores no solo a desafiar a sus gobernantes coloniales, sino a imaginar "el destino de Estados Unidos en el contexto de la historia mundial", escribió Bernard Bailyn.

Un hito reconocido en la academia, "The Ideological Origins of the American Revolution" ganó el Premio Pulitzer y el Premio Bancroft en 1968. Morgan, quien murió en 2013, una vez elogió "Ideological Origins" como el "libro que más ha hecho para dar forma y comprensión a las causas de la Revolución".

Bernard Bailyn recibió otro Pulitzer, en 1987, por "Voyagers to the West", un estudio revolucionario que fue uno de los primeros análisis académicos de la inmigración de la era colonial de Inglaterra al Nuevo Mundo, un tema de interés duradero para Bernard Bailyn. Sus otros libros incluyen "The Origins of American Politics" y "To Begin the World Anew", que incluían un ensayo ampliamente discutido acerca de los periódicos federalistas. Bernard Bailyn señaló que los documentos, escritos apresuradamente en el siglo XVIII para obtener apoyo para la nueva constitución, solo recientemente se convirtieron en documentos canónicos. En su mayoría fueron ignorados por la Corte Suprema hasta mediados del siglo XX, cuando los jueces liberales y conservadores comenzaron a citarlos para respaldar opiniones sobre todo, desde la banca hasta el alcohol.

“Los autores de los periódicos federalistas vivían en un mundo preindustrial cuyos problemas sociales y económicos eran completamente diferentes a los nuestros y cuyas políticas sociales, en la medida en que tenían alguna, si se implementaran ahora causarían el caos”, escribió Bernard Bailyn.

En 2010, Bernard Bailyn recibió una Medalla Nacional de Humanidades "por iluminar la historia temprana de la nación y ser pionera en el campo de la historia del Atlántico". A los 90, completó una trilogía sobre la población colonial con "The Barbarous Years".

Bailyn se casó con Lotte Lazarsfeld, más tarde profesora en el MIT, en 1952. Tuvieron dos hijos, Charles y John, quienes se convirtieron en profesores.

La literatura fue el primer amor de Bailyn. Nacido en Hartford, Connecticut, se describió a sí mismo como un adicto a la lectura cuando era niño y se sumergió en todos, desde James Fenimore Cooper hasta Rudyard Kipling. También quedó fascinado por un libro sobre las antiguas ciudades inglesas y se preguntó por qué se diferenciaban de sus homónimos en Nueva Inglaterra.

Estudió inglés como estudiante en el Williams College y había planeado una tesis sobre el novelista del siglo XVIII Laurence Sterne, pero prefirió la historia de esa época a la ficción. Antes de que pudiera terminar sus estudios, comenzó la Segunda Guerra Mundial y terminó en la rama de inteligencia de señales, la Agencia de Seguridad del Ejército. Atribuiría a su servicio militar un avance importante en su educación: fue asignado a monitorear las comunicaciones del ejército japonés, una disciplina llamada "análisis de tráfico".

"Más tarde me di cuenta de que algunas de las investigaciones históricas que hice eran en realidad, en cierto modo, análisis de tráfico, en una forma diferente", dijo en una entrevista de 1994 con The William and Mary Quarterly.

Bailyn fue a Harvard y recibió un doctorado en historia y enseñó allí durante más de 40 años. Era conocido por sus asignaciones de lectura impredecibles e incluso por recomendar “Hill Street Blues” para ayudar a los estudiantes a encontrar coherencia en una narrativa confusa. Pero muchos en su clase lo veneraban y se convirtieron en historiadores destacados, incluidos los ganadores del Pulitzer como Gordon Wood y Jack Rakove.

Bailyn no fue elogiado universalmente. Algunos historiadores creían que idealizó a los fundadores y prestó muy poca atención al estatus económico de élite de George Washington y otros. Bailyn incluso se vería acusado de prejuicio pro británico. "The Ordeal of Thomas Hutchinson", una biografía comprensiva del gobernador de Massachusetts de la era colonial que se puso del lado de los británicos, se publicó en 1974, poco antes de la renuncia del presidente Nixon. “The Ordeal” ganó el Premio Nacional del Libro, pero también fue atacado como un tributo a la lealtad ciega.

“Quería dar la opinión de un oponente importante y alfabetizado (de la revolución)”, dijo Bailyn a The Associated Press en 2003, diciendo que encontraba conmovedor la historia de un hombre bien intencionado en el lado equivocado de la historia.

Pero al menos un famoso crítico de Nixon y héroe de la izquierda, Daniel Ellsberg, fue conmovido hasta las lágrimas por el historiador.

A principios de la década de 1970, el exanalista de defensa había filtrado los documentos gubernamentales conocidos como los "Papeles del Pentágono", una historia de la participación de Estados Unidos en Vietnam. Ellsberg se convirtió en un héroe del movimiento contra la guerra, pero en un traidor a la administración de Nixon y otros. Fue acusado bajo la Ley de Espionaje y los ayudantes de Nixon autorizaron el robo en las oficinas de su psiquiatra.

Hablando con J. Anthony Lukas de The New York Times en 1971, Ellsberg metió la mano en su maletín y sacó un libro de bolsillo de “Ideological Origins”. Un pasaje, cerca del final, lo haría llorar en voz alta: "Pero algunos, atrapados en una visión del futuro en la que las peculiaridades de la vida estadounidense se convirtieron en las marcas de un pueblo elegido, encontraron en el desafío del orden tradicional la base más firme de su esperanza de una vida más libre", leyó Ellsberg.

“Era solo donde había este desafío, esta negativa a burlarse, esta desconfianza de toda autoridad política o social, que las instituciones expresaban las aspiraciones humanas, no las aplastaban”, explicó Ellsberg, despúes de una docena de lecturas. Todavía lloraba solo por decir las palabras en voz alta.