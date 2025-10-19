domingo 19  de  octubre 2025
OBITUARIO

Fallece a los 48 años bajista de Limp Bizki, Sam Rivers

Limp Bizki confirmó en redes sociales la noticia del fallecimiento del músico, sin revelar la causa de la muerte, que enluta el mundo del nu metal

Sam Rivers, baterista fundador de Limp Bizki, falleció a los 48 años.&nbsp;

Sam Rivers, baterista fundador de Limp Bizki, falleció a los 48 años. 

Captura de pantalla Instagram/ @bassplayunited @samriverslb

MIAMI.- Sam Rivers, bajista fundador de Limp Bizkit, falleció el sábado. Tenía 48 años. La banda confirmó la noticia en redes sociales, aunque no se reveló la causa de su muerte.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero. Nuestro latido”, escribió Limp Bizkit al pie de una foto del músico publicada en Instagram.

“Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

Rivers y Fred Durst se conocieron en Jacksonville, Florida, y tocaron juntos por primera vez en Malachi Sage. Tras el fracaso de la banda en 1994, se unieron al baterista John Otto para formar Limp Bizkit. Poco después, el guitarrista Wes Borland se unió a ellos, completando la formación original, que se expandió para incluir a DJ Lethal, reseñó Rolling Stones.

"Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme", continuó la banda en el comunicado.

Limp Bizkit lanzó su primer álbum, Three Dollar Bill Y’all en 1997. Pero fue su segundo álbum de 1999, Significant Other, impulsado por su sencillo Nookie, el que catapultó a la banda al número uno en la lista de álbumes Billboard 200 y solidificó su trayectoria como gigantes del rap-rock.

Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, su tercer disco, lanzado en 2000, hizo historia con las mayores ventas en la semana de debut para un álbum de rock. El material logró el reconocimiento de disco multiplatino.

Aunque Borland y DJ Lethal entraron y salieron de la banda a partir de 2001, Rivers y Otto permanecieron con Limp Bizkit durante su primer receso en 2006, tiempo en el que Rivers trabajó como productor.

En 2002, colaboró en Queen of the Damned: Music From the Motion Picture. En 2015, Rivers dejó la banda, según se informó, debido a una enfermedad degenerativa de la columna, pero posteriormente reveló en el libro Raising Hell (Backstage Tales From the Lives of Metal Legends) que padecía una enfermedad hepática.

"Tuve que dejar Limp Bizkit en 2015 porque me sentía fatal, y unos meses después me di cuenta de que tenía que cambiarlo todo porque tenía una enfermedad hepática muy grave", reveló en el libro.

“Dejé de beber e hice todo lo que me recomendaron los médicos. Recibí tratamiento para el alcohol y un trasplante de hígado, que fue perfecto para mí”, contó.

Regresó a la banda en 2018 y permaneció como miembro hasta su fallecimiento.

Limp Bizkit lanzó su álbum más reciente en 2021, Still Sucks, su primer álbum en una década. En septiembre, lanzaron la canción Making Love to Morgan Wallen.

Los integrantes de Limp Bizkit manifestaron su sentir ante la pérdida de su amigo y colega.

"Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estuvo allí".

En un comentario en la publicación en Instagram de la banda, DJ Lethal escribió: "Te queremos mucho, Sam Rivers. Por favor, respete la privacidad de la familia en este momento. Estamos en shock. ¡Descansa en paz, hermano! Vivirás a través de tu música y de las vidas que ayudaste a salvar con tu música, tu trabajo benéfico y tus amistades. Estamos desconsolados. Disfruta cada milisegundo de la vida. No está garantizado".

“Fue una persona única en la vida. Una verdadera leyenda entre las leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, añadió la banda en Instagram.

