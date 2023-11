Fallece en Tampa la cantante Jean Knight, conocida por el éxito "Mr. Big Stuff"

Captura de pantalla/ YouTube@ Reelblack One

Ella confirmó la muerte a The Associated Press el lunes por la tarde. “El legado de Jean Knight no es sólo musical; es un testimonio del amor duradero entre una artista, su ciudad natal y los fans que la adoraban”, dijo la familia de la cantante en un comunicado. Knight comenzó cantando en el bar de su prima en Nueva Orleans poco después de graduarse de la escuela secundaria.