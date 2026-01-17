sábado 17  de  enero 2026
DUELO

Familia Real de España despide a Irene de Grecia en emotivo funeral

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, se desplazaron al recinto religioso para acompañar a la reina Sofía

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias. &nbsp;

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.

 

Europa Press/Raúl Martínez Terrel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Catedral Ortodoxa de San Andrés y San Demetrio se convirtió este viernes en el epicentro del luto de la familia del Rey tras el fallecimiento de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, quien murió el jueves a los 83 años.

El templo ha acogido la capilla ardiente en una jornada marcada por la sobriedad y el acompañamiento institucional y familiar.

Desde primeras horas de la mañana, los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, se desplazaron al recinto religioso para acompañar a la reina Sofía en sus honras fúnebres.

La reina emérita, visiblemente afectada, contó también con el apoyo de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como de sus nietos, quienes acudieron de forma unánime a presentar sus respetos.

Embed

El féretro, que arribó al templo minutos antes del inicio de la ceremonia, fue portado bajo la bandera de Grecia y el escudo de armas de la casa real helena. El responso, con una duración aproximada de 45 minutos, fue oficiado por el arzobispo metropolitano de España y Portugal, Bessarion.

A pesar de la amplia representación familiar, destacó la ausencia del rey emérito Juan Carlos I. Según fuentes cercanas, el anterior monarca no se desplazó a Madrid por recomendación médica, motivo por el cual tampoco se espera su asistencia a las exequias que tendrán lugar en territorio griego.

Honores musicales y traslado

La ceremonia contó con un componente musical de alta carga simbólica. Un quinteto de la Unidad de Música de la Guardia Real interpretó piezas seleccionadas personalmente por la reina Sofía, entre las que destacaron la Suite en Re de Johann Sebastian Bach y el Lacrimosa del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart.

La capilla ardiente permanecerá abierta al público hasta las 6:00pm (hora local) del sábado, periodo durante el cual se proyectará un documento audiovisual conmemorativo sobre la vida y obra de la fallecida.

Está previsto que los restos mortales de Irene de Grecia sean trasladados mañana a su país natal, donde recibirá sepultura tras un funeral de Estado en el que se espera la presencia de representantes de diversas casas reales europeas.

