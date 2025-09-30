martes 30  de  septiembre 2025
DUELO

Fanáticos despiden a Claudia Cardinale en París

El féretro de la actriz fue trasladado al interior de la iglesia de San Roque, en el centro de París, bajo los aplausos de la multitud

Funeral de Claudia Cardinale en París, 2025

Funeral de Claudia Cardinale en París, 2025

AFP/Bertrand Guay

PARIS.- Cientos de personas asistieron el martes en París al funeral de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, leyenda del cine, fallecida la semana pasada a los 87 años en la región parisina. Entre los asistentes, hubo personalidades políticas, como la ministra de Cultura saliente Rachida Dati y el exministro Jack Lang o los intérpretes franceses Yvan Attal y Nicolas Bedos.

El féretro de la actriz, de madera clara, fue trasladado al interior de la iglesia de San Roque, en el centro de París, bajo los aplausos de la multitud y con la música de Érase una vez el Oeste, compuesta por Ennio Morricone.

Cardinale compartió protagonismo con Charles Bronson y Henry Fonda en esta película de 1968 dirigida por Sergio Leone, en uno de sus papeles más destacados.

"Como de costumbre, mi madre tomó su partida como un tren en marcha", dijo su hija Claudia, quien agradeció a Túnez por haber organizado una misa el martes en La Goulette, donde nació su madre el 15 de abril de 1938.

Despedida a un ícono

Aunque la familia de Cardinale pidió que no hubiera flores o recuerdos, invitó a aquellos que deseen rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fondazione Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, en las afueras de París, un lugar para acoger y promover a jóvenes artistas.

Icono mundial del cine, Cardinale falleció el martes 23 de septiembre a los 87 años. A lo largo de su carrera, rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone. Recibió el Premio Pasinetti a la Mejor Actriz en 1984 (en Venecia por Claretta de Pasquale Squitieri), el León de Oro en 1993 en Venecia y el Oso de Oro en 2002 en Berlín.

FUENTE: AFP

