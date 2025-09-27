sábado 27  de  septiembre 2025
DUELO

Funeral de Claudia Cardinale, ícono del cine, será el 30 de septiembre en París

Icono mundial del cine, la actriz italiana rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks o Sergio Leone

La actriz Claudia Cardinale.

La actriz Claudia Cardinale. 

AFP

PARÍS.- Las exequias de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años en las afueras de París, serán el 30 de septiembre a las 14H30 (12H30 GMT) en la iglesia de San Roque, en centro de la capital francesa, indicó el jueves su agente a AFP.

Luego será incinerada "en la más estricta intimidad familiar", precisó Laurent Savry. También se llevará a cabo un homenaje religioso el 1 de octubre en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, donde residía.

La iglesia de San Roque, en el distrito 1 de París, es donde se celebran a menudo los funerales de las celebridades.

La familia de Cardinale pidió que no hubiera "ni flores, ni recuerdos", pero invitó a aquellos que deseen rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fondazione Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, un lugar para acoger y promover a jóvenes artistas.

Icono mundial del cine, Cardinale, fallecida el martes, rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks o Sergio Leone.

Al final de su vida, vivió de "de forma sencilla y humilde, tal y como era ella", dijo su hija Claudia Squitieri, que vivía con ella en Nemours.

"Estoy muy feliz de haber podido compartir estos últimos años con ella, en fiestas y en la vida bulliciosa de este lugar", añadió. "Creo que fue feliz aquí".

