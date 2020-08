Fans reaccionan tras detalles sobre despido de La Venenosa

En una entrevista con Don Francisco, Sandoval relató cómo fueron sus inicios en el mundo del entretenimiento en Miami. "Uno se merece lo que tiene después de que se lo trabaja. En mi caso particular no se trata de suerte... yo mandé curriculum a cada oficina de este canal (Univision), incluso pueden decir que yo era la fastidiosa número uno. Mi productora ejecutiva Luz María Doria, a quien le doy todas las gracias del mundo, me conoce desde hace ocho años de tanto fastidio, de tanta fotos que le mandaba, de tantas historias que le mandaba", expresó La Venenosa en dicho encuentro con Don Francisco.

Tras este video, más de 1.700 comentarios se produjeron en la publicación. Entre ellos se leen: "Hermosa e inspiradora historia, @venenosandoval. Una mujer digna de admiración que ha logrado alcanzar sus metas con mucho trabajo, entrega y pasión por lo que haces, dejando huella a tu paso", "Bravo. Y lo que te falta, vienen cosas maravillosas para ti. Lo mejor que tienes es que siempre les das oportunidades a los demás", "Carolina te admiro mucho y por lo que eres te doy 100 puntos. Suerte amor".

En un segundo video, Sandoval muestra su lado maternal y relata cómo fue su experiencia al conocer que sería mamá. "Mi embarazo fue la cosa más bonita que me pasó a mí en la vida. Yo sé que esto te lo van a decir todas la mamá, pero es que ni yo misma -a pesar de que siempre quise ser mamá- me imaginaba como Carolina la mamá. Yo me disfruté mi barriga, mi embarazo, desde el día que vi que salió positivo", comentó La Venenosa en relación a su primer embarazo.

A ello, la actriz venezolana Norkys Batista expresó su opinión. "Me las como a besitos", comentó.

"Wao siento que eso fue ayer. Me acuerdo perfecto de esa época preciosa", recordó la presentadora Anabelle Blum.

Y en su más reciente video, el cual etiquetó con #cosasquelepasanalavenenosa, Carolina muestra una entrevista que le hizo a la cantante Jenni Rivera en un concierto que ofreció en Monterrey (México). Entrevista que se transmitió en el programa La Tijera.

"Todo tiene su ciclo, me encantaba Cristina, la número uno y se fue. Lo demás no tiene trascendencia", comentó uno de sus seguidores ante el recuerdo de la entrevista.

"Yo quisiera que también mostraras los videos del pleito tan grande que tuviste con Tanya Charry en ese programa", fue otro de los comentarios de sus fans.

Y pese a la polémica que ha generado su despido en Suelta la sopa, Carolina Sandoval, La Venenosa, sigue emanando su "veneno" en su segmento de entrevistas El Almuerzo con Caro.