jueves 9  de  julio 2026
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Fans de Taylor Swift pagan USD 25 por basura recogida después de su boda

Los fans de Taylor Swift pagaron 25 dólares por piezas de basura -incluido un test de ovulación— recogidas cerca del lugar de la boda de la cantante

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images

NUEVA YORK.- Los fans de Taylor Swift pagaron 25 dólares por piezas de basura -incluidas colillas de cigarrillo y un test de ovulación— recogidas cerca del lugar de la boda de la reina del pop estadounidense con la estrella de la NFL Travis Kelce.

Un artista neoyorquino recogió la basura el pasado viernes de las calles alrededor del Madison Square Garden, donde la pareja organizó un glamuroso evento para cientos de invitados famosos en medio de un frenesí global.

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Todos los artículos, que se vendían por separado, se agotaron el miércoles, a menos de 24 horas de que comenzaran las ventas: tapas de botellas de agua, dulces Ring Pop, cinta de precaución de la policía, pajillas, cubiertos... así como un solo AirPod que quedaba.

"Está atrayendo a muchos 'Swifties' que solo quieren una pieza tangencial de la boda", dijo Justin Gignac, que vende la basura en su página web New York City Garbage.

Señaló que estos desechos provenían del exterior de las vallas que rodeaban el Madison Square Garden para la boda de Swift, no del interior del recinto.

Cada artículo, descrito en línea como una "escultura", está sellado dentro de un diminuto cubo de plástico para evitar fugas u olores.

Gignac dijo a la AFP que ha ganado 1.250 dólares con la venta de 50 artículos hasta ahora, y que podría sacar más al mercado.

"Intento conmemorar momentos culturales en la ciudad de Nueva York, y este parecía ser uno importante, así que se trataba de capturar una pequeña cápsula del tiempo de ese momento", afirmó Gignac, que vende otra basura de la ciudad en su web.

Algunos seguidores se desplazaron a Nueva York con la esperanza de ver a su ídolo, en un evento lleno de estrellas que algunos comentaristas describieron como una "boda real".

FUENTE: AFP

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