"Feeling" del venezolano Nelson "El Prince" ya está en las plataformas

El sencillo pertenece al género urbano y será promocionado digitalmente en: Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, España y su natal Venezuela a través de sus redes Sociales (@nelsonelprince): Instagram (394 mill seguidores) Facebook (216 mil amigos) YouTube (90 mil suscriptores).

“Felling” fue escrita por el propio Nelson Farias (Nelson “El Prince”), Leonardo Moreno (Leo Moreno) y Nicolás Piola (Piola) mientras que la producción musical estuvo a cargo de Nelson “El Prince”, Jander Rodríguez (Fragaprod) y Talio Sánchez.

“Felling” viene acompañando de un videoclip filmado en formato cine en la ciudad de Caracas. Fue dirigido por Karen Bompart y producido por Bompart Media.

“Estoy muy feliz y tengo muchas expectativas con esta importante decisión que he tomado. Lo he apostado todo, estoy trabajando incansablemente porque no quiero defraudar a toda la fanaticada que me ha acompañado durante tantos años”, comentó Nelson “El Prince”.

Luego de 13 años de recorrido por el medio artístico, el joven ha trabajado como actor, imagen publicitaria y cantante de la agrupación Los Boys (donde se mantuvo por 6 años) y finalmente toma la decisión de lanzar definitivamente su carrera como solista.