Festival de Ballet de Miami regresa con seductora propuesta

La celebración arrancará el sábado 15 de agosto, a las 7 pm, con la develación del póster oficial de esta edición, que será transmitida por la página de Facebook del festival desde la sede del Miami Hispanic Cultural Arts Center.

La obra elegida en esta ocasión fue Universal Strength, del artista cubano Noel Suárez, quien a beneficio del festival pondrá a la venta a través de su página web noelsuarez.com copias firmadas de su obra. La exhibición Siluetas, de Suárez, se podrá disfrutar durante el festival.

Como parte de la programación del festival, la noche del sábado 15 se estrenará el documental La amable euforia de la danza, del cineasta Miguel Castane, en honor a la memoria de Pedro Pablo Peña, fundador de las instituciones culturales que hoy dirige Jiménez.

Esta edición especial contará con 18 funciones pregrabadas a cargo de compañías internacionales, que estarán a la venta del 21 de agosto al 10 de septiembre a través de Play.ticketmundo.com, desde donde se podrán acceder durante 24 horas por el costo de 10 dólares cada una. Todo lo recaudado mediante la venta de estas funciones será destinado a las compañías de ballet.

“En las funciones pregrabadas participarán 18 compañías procedentes de países como Argentina, Brasil, Colombia, Italia, República Dominicana, Estonia, Eslovenia, Suiza, las Filipinas y también de EEUU”, indicó Jiménez.

Las tres últimas puestas en escena serán en vivo, sin público presente, desde el teatro The Fillmore, en Miami Beach, uno de los escenarios ideados inicialmente para el festival.

“Todas las compañías que participan en las funciones en vivo son nacionales, por las restricciones de vuelos y de la cuarentena que imponen algunos países. Algunos artistas vendrán en auto, otros tienen familia en Miami y están pasando la cuarentena aquí. He tenido la suerte de reunir un buen grupo de parejas locales y nacionales para estas funciones”, contó.

Las funciones en vivo, cargo de 10 parejas de baile de compañías locales y nacionales, se realizarán el viernes 11 de septiembre y sábado 12, a las 8 pm, y el domingo 13, a las 5 pm, cuando baje el telón del festival.

Las entradas virtuales para acceder a las presentaciones en vivo ya están a la venta.

Jiménez destacó que esta edición virtual será provechosa para el público porque se podrá disfrutar de piezas de ballet completas.

“El Ballet Nacional de Estonia presentará Coppelia, que es un ballet muy conocido, de tres actos. Y es algo que para nosotros sería imposible presentar completo en un festival regular porque habría que movilizar a toda una orquesta, además de la escenografía que requiere”, señaló.

“El Ballet Clásico Cubano de Miami va a presentar El corsario, también completo; son cuatro escenas, dividas en dos actos. Es un ballet que tampoco fuera imposible presentar de otra manera porque requiere de más de 40 bailarines en escena”, agregó.

El Ballet Clásico Cubano de Miami también presentará Carmen. El Roma City ballet traerá El lago de los cisnes. El Ballet Parque del Conocimiento (Argentina) entregará con coro y orquesta Las danzas polovtsianas del príncipe Igor, entre otros.

“Eso no lo hubiéramos podido tener. Es algo muy lindo que la gente pueda ver piezas de ballet completas”, dijo Jiménez.

Entre las presentaciones de las compañías locales también destacan las de Dance Now, con la pieza El libro de los salmos, y Arts Ballet Theater of Florida, con el ballet Shostakovich Suites.

“En vivo presentaremos Esmeralda, Espartaco. Tendremos piezas contemporáneas, pero por lo general tendremos piezas clásicas. Queremos un programa mixto para que la gente lo pueda disfrutar de cualquier lugar del mundo, ya que ahora no tienen que estar en el teatro”, indicó.

La danza en el mundo virtual Sobre esta nueva modalidad de mostrar el trabajo artístico, comentó que es algo que no le desagrada y busca cómo hacerlo mejor cada día.

“Yo ya le he cogido cariño, porque te abre las puertas. Cuando estás en un teatro estás limitado a la cantidad de público que entra. Pero ahora no hay fronteras, puedes ir a China, al Polo Sur o al Polo Norte, a cualquier lado”.

“No podemos dejar de crear y de llegar al público, así que por el momento toda la programación es virtual. Estoy tratando de inventar muchas cosas, de comprar el equipo para emitir con mejor calidad, para poder editar los programas. Casi me he convertido en un director de cine, ahora me llamo Eriberto Spielberg”, agregó, entre risas, sobre su esfuerzo por mantener a flote la programación del Miami Hispanic Cultural Arts Center, centro cultural que también dirige.

Y es que la habilidad de adaptación es algo con lo que las instituciones de las deben aprender a convivir en estos tiempos.

“Creo que lo importante para todo artista es seguir creando. Ahora tenemos una plataforma, podemos llegar a todo el mundo, ya no estamos circunspectos a un solo teatro, ya no hay barreras. Quizás esto nos ha enseñado y también al público a recibir toda esta información a través de las redes, de los websites, de lo virtual”, apuntó.

“Entonces hay que aprovecharlo y buscar la forma de seguir llevando nuestro arte, aunque sé que mucha gente está frustrada con todo esto. Pero de lo malo siempre se aprende y se sale adelante, así que está un poco duro, pero ahora tenemos una ventana al mundo virtual para llegar a más gente”, añadió.

Aunque sí reconoce que para los artistas es difícil no contar con el aplauso del público.

“Como artista debe ser un nuevo reto, porque uno se nutre de la energía que el público da. Y al no tenerlo, es otra situación; debe ser como actuar para la televisión, que se actúa para la cámara, pero no sabes que tanto público está detrás de aquella cámara”.

Para más información sobre el Festival Internacional de Ballet de Miami, visite internationalballetfestival.org.