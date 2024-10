Festival de Cine de Morelia inicia con edición diversa y multicultural

La 22ª edición del festival incluye una selección de más de 100 películas de 50 países, dijo la directora general del festival, Daniela Michel, en entrevista con The Associated Press.

"Es una edición muy diversa, con muchas ofertas, muy multicultural", señaló Michel. “Obviamente, como siempre decimos, el país invitado es México”.

El festival se lleva a cabo en Morelia, capital del estado occidental de Michoacán, en México. Arrancó con una función de gala de Emilia Pérez, de Jacques Audiard, el filme sobre una narcotraficante mexicana trans, que fue reconocido en la pasada edición de Cannes con el premio de Mejor actriz para su ensamble conformado por Zoe Saldaña, Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Adriana Paz. También recibió el premio del jurado.

“Es maravillosa, la verdad es una película arriesgadísima, hace triple salto mortal y cae como salto de 10”, dijo Michel. “Es una visión muy original, es musical… es una película muy sorprendente y muy bien hecha”.

La gala inaugural contó con la presencia de Audiard y los actores Edgar Ramírez, Karla Sofía Gascón y Adriana Paz.

Coppola recibirá el Premio a la Excelencia Artística del FICM como reconocimiento a su incomparable trayectoria de mas de 60 anos, además de presentar su más reciente filme Megalopolis en una gran gala.

Producciones que compiten en el festival

En las secciones en competencia la participación es de 52 cortometrajes (entre documental, ficción y animación), 14 largometrajes documentales, 18 obras michoacanas y nueve largometrajes de ficción mexicanos. Michel destacó que 28% de los filmes en competencia son dirigidos por pueblos originarios y el 42% por mujeres.

La sección de largometraje mexicano está conformada por Chicharras, de Luna Marán; La cocina, de Alonso Ruizpalacios; Un cuento de pescadores, de Edgar Nito; El hijo de su padre, de Aarón Fernández; Hombres íntegros, de Alejandro Andrade Pease; Lázaro de noche, de Nicolás Pereda; La raya, de Yolanda Cruz; Sujo, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero; y Violentas mariposas, de Adolfo Dávila. El jurado de largometraje mexicano es presidido por Payne y conformado por Tyler y el cineasta estadounidense Ira Sachs.

“Es una persona muy, muy inteligente, muy erudita, y además de ser jurado (Payne) va a presentar una película que le encanta que es Border Incident, de Anthony Mann, que forma parte de nuestro ciclo México imaginario”, dijo Michel. Payne recibirá además la Medalla Filmoteca UNAM.

El jurado de la sección de documental mexicano está integrado por Mary Bell, productora escocesa ganadora del Óscar; Cristian Calónico, realizador mexicano; y Doris Metz, documentalista alemana. La sección de cortometraje mexicano tiene un jurado conformado por Esther Brejon, miembro del comité de selección de la Semana de la Crítica de Cannes; Fernando Eimbcke, realizador mexicano; y César Díaz, cineasta belga-guatemalteco ganador de la Cámara de Oro en Cannes.

Por último, el jurado de la sección michoacana está integrado por Armando Casas, actual presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; Itzel Martínez del Cañizo, directora general de la gira de documentales Ambulante; y Jorge Magaña, fundador y director de Shorts México.

Prieto presentará su adaptación de la novela clásica de Juan Rulfo Pedro Páramo en una gran gala acompañado del elenco del filme que incluye a Manuel García-Rulfo, Dolores Heredia, Ilse Salas, Mayra Batalla y Giovanna Zacarías.

Realizadores de pueblos originarios

Como parte del Foro de los Pueblos Indígenas de realizadores de pueblos originarios se presentarán las películas Bila Burba, de Duiren Wagua (Panamá); y Soleils Atikamekw, de Chloe Leriche (Canadá).

El festival también realizará un homenaje al realizador mexicano Ismael Rodríguez de la Época de Oro del Cine Mexicano, con un programa de funciones especiales de filmes como ¡Qué lindo es Michoacán! (1941), Los tres García (1947) y Nosotros los pobres (1947) así como una exposición fotográfica.

Entre los invitados especiales del festival está el realizador francés Léos Carax, quien presentará C’est pas moi, así como el estreno mundial de la cinta restaurada Les amants du Pont-Neuf (Los amantes del Pont-Neuf). El estadounidense James Ivory vuelve por tercera ocasión al FICM para presentar el documental Merchant Ivory, de Stephen Soucy, y su película Howard´s End. Y la cineasta estadounidense Ava DuVernay llevará su premiada película Origin.

El FICM también contará con The Room Next Door (La habitación de al lado), de Pedro Almodóvar, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia; y Anora, de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro de Cannes. The Apprentice, de Ali Abbasi; The Brutalist, de Brady Corbet; y Conclave, de Edward Berger tendrán su estreno en México en el festival. Morelia cerrará con la serie de Apple TV+, Disclaimer (Desprecio), de Alfonso Cuarón.

Este año Michel recibió el Premio MUSA de la 20ª Muestra Internacional Mujeres en el Cine y la TV, el Premio Vittorio Boarini de Il Cinema Ritrovato, de Bolonia y a partir de este año será miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que otorga los Óscar.

“Lo importante es seguir trabajando, hay que seguir haciendo más y más cosas”, dijo sobre estos reconocimientos.

FUENTE: AP