jueves 22  de  enero 2026
SÉPTIMO ARTE

Festival de Cine de Sundance celebra última edición en Park City

El festival de Sundance creció tanto que su actual ciudad anfitriona quedó pequeña e impulsó a los organizadores a mudarlo a Boulder, en Colorado

John Nein, Kim Yutani, Eugene Hernández, Amy Redford, Michelle Satter y Ebs Burnough posan durante la inauguración del Festival de Cine de Sundance 2026 en el Teatro Egipcio el 21 de enero de 2026 en Park City, Utah.

AFP/Vía Neilson Barnard/Getty Images

PARK CITY.- El Festival de Cine de Sundace arranca este jueves en Park City, la primera vez que se celebra desde la muerte de su fundador Robert Redford y la última edición en esta localidad del estado de Utah.

Las estrellas de Hollywood Olivia Wilde, Natalie Portman y Ethan Hawke, junto a figuras del cine menos conocidas, son esperadas en la alfombra roja del resort de sky en Rocky Mountain, en una de las citas más importantes del cine mundial.

Para Amy Redford, hija del protagonista de Butch Cassidy y fundador del festival en 1978, promete ser una edición muy emotiva.

"Muy orgullosa", dijo al ser consultada sobre el legado de su padre, quien falleció hace cuatro meses.

"Era alguien que creaba desde el terreno no desde las altas esferas", dijo a la AFP. "Nunca quiso ser el centro de atención de toda esta organización. El foco siempre fueron los que cuentan historia", agregó.

La comedia tendrá un lugar importante en la programación de la última edición que se celebra en Park City, antes de mudarse al estado vecino de Colorado.

The Invite, dirigida por Olivia Wilde, pondrá en escena a Seth Rogen y Edward Norton en torno a una historia sobre un matrimonio que cena con unos vecinos misteriosos.

Jon Hamm y John Slattery, estrellas de la serie Mad Men, se reencontrarán en la comedia Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass.

Cadáver en una feria de arte

En la selección, el largometraje The Gallerist reúne a Natalie Portman y a la joven vedete Jenna Ortega en la odisea de una desesperada curadora que trata de vender un cadáver en la prestigiosa feria de arte contemporáneo Art Basel de Miami.

A excepción de un puñado, la mayoría de las 90 películas presentadas serán estrenos mundiales, seleccionados entre 16.000 candidatos procedentes de 164 países. En más del 40% de los casos se trata de la primera película del realizador.

"Creo que la expresión en el rostro de las personas que estrenan sus películas y se dan cuenta que son vistas por una audiencia que entiende lo que tratan de decir (...) siempre es una experiencia bastante increíble", describió Amy Redford.

La programación también da espacio a producciones extranjeras como la británica Extra Geography, la australiana Leviticus y la chipriota Hold Onto Me.

En la variada selección de documentales se incluye Kikuyu Land, sobre la corrupción en Kenia, y Hanging by a Wire, que narra la frenética carrera para salvar a unos escolares atrapados en un teleférico en una región montañosa de Pakistán.

El festival de Sundance creció tanto que su actual ciudad anfitriona quedó pequeña e impulsó a los organizadores a mudarlo a Boulder, en Colorado, a partir del 2027.

Park City "es un lugar especial", dijo a la AFP el programador del festival, John Nein. "Está tan vinculado al funcionamiento del festival en términos de que la gente viene a este lugar. No es especialmente conveniente, es realmente frío", añadió.

"Pero de una forma extraña, es lo que atrae a la gente".

FUENTE: AFP

