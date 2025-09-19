viernes 19  de  septiembre 2025
POLÉMICA

Florinda Meza arremete una vez más contra la serie "Chespirito"

A juicio de Meza, la serie no solo ha manchado la imagen de su difunto esposo, también el legado de su obra

La actriz mexicana Florinda Meza en Solo Con Adela.&nbsp;

Captura de pantalla/Youtube/Entrevistas - Solo Con Adela
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Florinda Meza ha vuelto a pronunciarse sobre la serie de HBO Chespirito: sin querer queriendo. La actriz fue invitada al programa de Telemundo La Mesa Caliente, donde una vez más aseveró que la forma en la que cuentan la historia de Roberto Gómez Bolaños es falsa.

"Por años se hizo creer al público que sería una biografía y luego cuando ya se hace la presentación en la prensa dicen que es una fantasía", manifestó. "Toda la serie, todo es falso".

A juicio de Meza, la serie no solo ha manchado la imagen de su difunto esposo, también el legado de su obra. La actriz asevera que tomar licencias para contar de una forma fantasiosa la historia, no le daba derecho a destruir la reputación de Bolaños.

"Utilizan pequeños fragmentos de mi vida y de la vida de Roberto para luego descontextualizarlos. Están anacrónicamente puestos y entrelazados en miles de mentiras... y eso es ilegal. Además es inhumano. No puedes descaradamente y así como así hacer daño a los demás".

"Desmeritaron la calidad de su trayectoria"

Asimismo, rechazó que se le haya expuesto como un hombre que lastimó a su familia.

"El hecho de que tú digas que vas a hacer una fantasía, no te da derecho para lastimar a tanta gente. El daño tan grande que le hicieron a la imagen de Roberto, a su legado, a su epitafio, lo llenan de excremento porque él era un hombre muy sencillo, no era esa frivolidad que piensan. Ni fue un mal padre, ni fue un mal esposo, nada de eso es verdad".

De igual forma, rechaza que se le muestre como un principiante, y alega que Bolaños ya tenía una sólida trayectoria cuando creó Chespirito.

"Roberto no era un principiante ni un jovencito que persiguiera ejecutivos. Él ya era un escritor con gran trayectoria, con muchos éxitos, con más de 50 película escritas. Era alguien muy importante, desmeritaron la calidad de su trayectoria".

Al ser cuestionada sobre si ella contaría su versión de la historia como parte de un derecho a réplica sentenció: "Mi historia y la de Roberto la contamos en muchas entrevistas, y en algún momento por supuesto que la voy a contar".

