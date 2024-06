Fonseca: "Hay que arriesgarse, salirse de la zona de confort"

“Tropicalia es un álbum muy particular para mí, porque es la primera vez que hago un álbum a partir de un concepto. Me llegó esa idea y estas ganas de hacer un disco con este look y este sonido tropical. Y de ahí empecé a escribir las canciones”, dijo Fonseca en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Fui construyendo Tropicalia como mirando hacia adentro, viendo cuáles son los pioneros que me han influenciado, los cantantes y las melodías que me han ido formando como músico y como compositor. Y de ahí nace Tropicalia. Y estoy muy emocionado”.

11 temas conforman el nuevo material e incluye colaboraciones con grandes artistas como Juan Luis Guerra, Chucho Valdés, Gilberto Santa Rosa y el Grupo Niche.

“La primera canción que lanzamos fue Si tú me quieres, junto a Juan Luis Guerra, que fue en abril del año pasado. Después vino, en noviembre, Canto a la vida, que es un vallenato. Luego en febrero lanzamos Colección de recuerdos, que es un bolero, con Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés”, dijo el cantautor colombiano de 45 años.

El disco llegó acompañado del lanzamiento del sencillo Con dinero o sin dinero, que grabó con el Grupo Niche, un momento histórico en la trayectoria de la legendaria agrupación colombiana.

“Y además lanzar Tropicalia como una canción como Con dinero y sin dinero, junto al Grupo Niche, le da un contexto muy bonito y especial, porque es la primera colaboración que el grupo hace”, expresó.

Sobre cómo surgió la idea de colaborar con la agrupación y lo que significa haberla concretado, recordó:

“Yo tenía un primer demo que era medio sonero, con toque medio salsero, pero no sabía exactamente qué hacer con la canción. Y de ahí surge la idea de invitar al Grupo Niche. Y les enviamos la canción y les encantó. También un par de meses antes me los había encontrado en la alfombra roja de los Latin Grammy en Sevilla, y hubo muy buena onda ahí”.

“Yo crecí con la música de Niche. La canción la produjo José Aguirre, que es el director de Niche, la produjimos toda en Cali y grabamos las voces allá. Fuimos realmente hasta la raíz, hasta el fondo para que la canción sonara de verdad a lo que es Niche, a salsa de la pura, de la sabrosa”.

Un sueño hecho realidad

Fue la canción Si tú me quieres, que grabó con Juan Luis Guerra, la que definió el rumbo del que sería su próximo álbum, que tardó más de un año en concretizar. Y sabía cuál sería el título desde antes de concebirlo, algo que no suele ser común en el mundo de la música.

“Pasó un año y medio desde que me llegó esa idea de hacer un álbum que se llamara Tropicalia, porque quería hacer un álbum tropical, pero no sabía por donde era. Y ahí lancé la canción con Juan Luis Guerra, que para mí marcó el sonido que yo quería encontrar. Sobre todo, sabía que quería hacer un álbum que reflejara esa búsqueda y esa introspección de lo que estoy hecho como músico y perseguir esas influencias, esos sonidos tropicales”, contó sobre el proceso creativo.

“La primera vez que grabo con Juan Luis, un sueño cumplido en la vida. Además, hace poco me invitó a Santo Domingo. Estuvimos allá en el concierto que hizo en el estadio nacional. Fue la primera vez que cantamos juntos en vivo. Juan Luis ha sido generoso y para mí es un sueño cumplido tenerlo en este álbum”, añadió.

Nacido como Juan Fernando Fonseca, el artista colombiano tiene en su haber ocho Latin Grammy. Publicó su primer álbum, Fonseca, en 2002.

Hoy, más de dos décadas después, continúa apostando a ser valiente a la hora de hacer música.

“Hay que arriesgarse. Yo definitivamente creo que la evolución de un músico es perder el miedo, arriesgarse y jugar con distintos sonidos, salirse de la zona de confort. Y para mí Tropicalia es eso es, esa fusión musical en la que voy a esos géneros que me influenciaron, con los que he ido construyendo mi sonido, y me sumerjo y hago canciones como Pedacito de playa, que es un merengue, como Con dinero y sin dinero, que es una salsa o Colección de recuerdos, que es un bolero”, dijo.

Asimismo, el autor de Te mando flores, conocido por la peculiar mezcla del sonido del pop con ritmos tradicionales de su tierra natal, reconoció que le debe mucho al vallenato.

“Es un género que me encanta, que me ha marcado. Yo no he sido un purista del vallenato, lo que he hecho es fusionar elementos, principalmente el acordeón, porque me encanta el género, me encanta el instrumento. Por eso ha significado tanto, porque siempre he pintado mi música de vallenato. Hice un álbum como homenaje a la música de Diomedes Díaz, que es vallenato puro, pero mi carrera ha tenido pinceladas de vallenato. Y eso significa mucho para mí”, expuso.

Aunque elegir un tema favorito de este álbum le resulta difícil, resaltó Pedacito de playa, porque lo remonta a su juventud.

“Es una canción que me tiene cautivado, porque me regresa a esa adolescencia, a las primeras fiestas, de esos primeros merengues de Juan Luis que uno bailaba, de esos primeros amores. Pedacito de playa es un merengue que produje junto a la banda de Juan Luis, con Janina Rosado y Chocolate, el bajista de la 440. Me aventuré al mundo del merengue. Y lo hice con todo el respeto, porque es un mundo muy particular y musicalmente complejo”, dijo.

En cuanto a lo que le sigue a Tropicalia, anticipó que vendrá una gira mundial. Pero también tiene en su agenda actuaciones para este año.

“Vamos a estar en festivales en Colombia, Chile, Argentina, Europa. Venimos de cerrar Viajante tour, que fue una gira muy intensa. Después tuve una pausa para terminar el álbum. Y pronto arrancaremos con el Tropicalia tour, que nos llevará por muchos lugares. Estaremos por EEUU, Canadá, Latinoamérica y Europa”.

