Forbes declara a Beyoncé milmillonaria

Con los ingresos de su gira Renaissance y el álbum Cowboy Carter, con lo proveniente de su catálogo musical y otros acuerdos, acumuló 148 millones de dólares en 2025

Beyoncé se alza con el Grammy al mejor álbum de música country.&nbsp;

Beyoncé se alza con el Grammy al mejor álbum de música country. 

AFP

NUEVA YORK.- Beyoncé alcanzó oficialmente el estatus de milmillonaria tras un muy lucrativo año, afirmó este lunes Forbes, convirtiéndose en la quinta cantante en conquistar este hito.

La reina Bey se une así a los 44 años a un selecto grupo en el que están su esposo, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

De acuerdo con la publicación, Beyoncé atraviesa una lucrativa racha que, además de convertirla en una de las más imponentes figuras del pop mundial, le concedió el pase al club de los que tienen un patrimonio de más de mil millones de dólares.

Ingresos

La ganadora de 35 premios Grammy, vendió cerca de 600 millones de boletería con su aclamada gira mundial Renaissance en 2023.

En seguida, la texana se reinventó con su producción country Cowboy Carter, que ganó el Grammy a álbum del año, y que la llevó de nuevo al ruedo a un tour que recaudó más de 400 millones de dólares, el más lucrativo para una solista en 2025.

Juntando estos ingresos con lo proveniente de su catálogo musical y otros acuerdos, Forbes estimó que Beyoncé acumuló 148 millones de dólares en 2025, "convirtiéndola en la tercera música mejor pagada del mundo".

La publicación no ofreció un estimado de la fortuna de la exintegrante de Destiny's Child, quien fundó Parkwood Entertainment en 2008 para administrar su carrera y su producción.

Forbes subrayó que aunque la cantante ha incursionado en otros sectores como belleza, bebida y ropa, "la mayor parte de su fortuna viene de su música, al controlar los derechos de su valioso catálogo y al obtener enormes ingresos por sus giras globales".

