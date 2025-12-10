miércoles 10  de  diciembre 2025
Met Gala 2026 anuncia a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams como anfitrionas

La velada a celebrarse el primer lunes de mayo del próximo año celebrará la nueva exposición del Costume Institute titulada Costume Art

Beyoncé acepta el premio Álbum del Año por Cowboy Carter en el escenario durante la 67.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Beyoncé acepta el premio Álbum del Año por "Cowboy Carter" en el escenario durante la 67.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Kevin Winter/Vía Getty Imager
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams se unen oficialmente a Anna Wintour como anfitrionas de la Met Gala 2026. En esta próxima edición, el Museo Metropolitano de Arte (Met) celebrará la nueva exposición del Costume Institute titulada Costume Art.

Una vez más, el Met será el escenario en el que se reunirán los nombres más importantes del mundo de la moda, el cine, el deporte y la música, así como figuras políticas y de relevancia global.

La velada a celebrarse el primer lunes de mayo del próximo año será la primera aparición de Beyoncé en la Met Gala en una década. La superestrella no asistía al evento desde la edición de 2016, cuando llevó un diseño de Givenchy Haute Couture para cumplir con el tema Manus x Machina.

Por otra parte, tanto Kidman con Williams son asistentes asiduas a la gala, ambas desfilando por las icónicas escaleras del museo el mayo pasado para la edición Superfine, en la que se honró el arte de la sastrería en el dandismo negro.

Kidman lució un diseño de Balenciaga, mientras que Williams se dejó ver con un conjunto personalizado por Lacoste.

A su vez, Anthony Vaccarello, director creativo de Yves Saint Laurent, y la actriz Zoë Kravitz serán presidentes del Comité Organizador de la gala. Los miembros adicionales del comité serán Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Teyana Taylor, entre otros.

Met Gala 2026

Dirigida por el curador Andrew Bolton, la exposición Costume Art profundizará en la interacción intrínseca entre la indumentaria y la forma física a la que envuelve, de acuerdo con la revista Vogue.

El montaje integrará vestimentas y piezas artísticas seleccionadas de la extensa colección del Met, presentando tanto ejemplos históricos como creaciones modernas del Instituto. Un hito a destacar es que la exposición inaugurará las flamantes Galerías Condé M. Nast, un espacio de casi 12.000 pies cuadrados situado contiguo al Gran Salón del Met.

"Mi intención era examinar el rol esencial del cuerpo ataviado dentro del entorno museístico, enlazando las representaciones artísticas. En lugar de enfocarse primordialmente en la apariencia estética de la moda, que frecuentemente descuida lo corpóreo, Costume Art enfatiza su dimensión material y la conexión inseparables entre nuestros cuerpos y las prendas que usamos", explicó Bolton en una declaración oficial.

El dress code (código de vestimenta) para la gala inaugural será revelado próximamente.

Los recursos generados durante la Met Gala se destinan a financiar las exhibiciones, publicaciones, compras y operaciones generales del Costume Institute.

