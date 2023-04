Forense: "Carter se ahogó en bañera tras consumir sustancias"

Policías fueron las últimas personas en ver a Aaron Carter con vida cuando visitaron su casa a las 2:00 a.m. del 4 de noviembre para una revisión de bienestar después de que Carter fuera visto y escuchado resoplar un inhalante en un video en vivo de Instagram, según un informe policial incluido en los hallazgos de la autopsia. Carter pidió a los agentes que se fueran y así lo hicieron.

La autopsia señala que el sedante alprazolam, a menudo vendido bajo la marca Xanax, se encontró en su sistema, al igual que el gas comprimido difluoroetano, que según el informe es un gas comúnmente utilizado como propulsor en los limpiadores con rociador de aire, que puede inducir sentimientos de euforia cuando se inhala.

Las dos sustancias lo incapacitaron en la bañera y provocaron que se ahogara, según el informe.

Más tarde en la noche, después de que los agentes revisaron a Carter, faltó a una cita con un consejero sobre drogas, según el informe policial.

Al día siguiente, una persona a quien las autoridades mencionaron inicialmente como una cuidadora de casas, pero a quien el informe identifica entre comillas como ama de llaves, llegó a la casa de Carter para ofrecerle café. Ella entró cuando no obtuvo respuesta y escuchó ladrar a los perros de Carter, según el informe.

La mujer lo encontró sumergido, vestido con una camiseta y un collar, en una bañera estilo jacuzzi con los chorros encendidos, y llamó al 911. El operador le dijo que lo sacara y le realizara RCP, según el informe. Los paramédicos inmediatamente lo declararon muerto cuando llegaron.

Los investigadores encontraron varios frascos de medicamentos por prescripción y varias latas dispersas de limpiador de aparatos electrónicos que usó para inhalar.

El informe se refirió a Carter como una celebridad con un historial conocido de abuso de sustancias, que tuvo múltiples interacciones con la policía local en relación con el abuso de sustancias. Mencionaba una instancia particular de abuso de inhalantes y una recaída reciente.

Carter comenzó a desempeñarse como artista cuando era niño en la década de 1990 y llegó a ser abridor de la banda de su hermano y de Britney Spears. Alcanzó el pico de su carrera en el 2000 con el álbum Aaron’s Party (Come Get It), que incluía sencillos exitosos como I Want Candy y la canción que le daba título al álbum. La producción fue certificada triple platino.

También actuó en programas de televisión como Lizzie McGuire e hizo un programa de telerrealidad con su familia House of Carters, además de participar en Dancing With the Stars.

Por años había hablado abiertamente de sus problemas con el abuso de sustancias, y detalló su consumo de inhalantes en un episodio del talk show The Doctors de 2019. Dijo en la entrevista que estaba tomando medicamentos por ansiedad grave y desorden bipolar.

Nick Carter dijo tras la muerte de su hermano menor que siempre tuve la esperanza de que de alguna manera algún día iba a entrar en un camino saludable y eventualmente iba a encontrar la ayuda que necesitaba tan desesperadamente.

FUENTE: AP