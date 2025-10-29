Francisca sorprende con cambio de estilo en su cabellera

MIAMI.- Francisca ha sorprendido a sus seguidores con un breve cambio de estilo en su cabellera. Por primera vez en casi tres años, la modelo y presentadora lució en Despierta América un alisado.

“Mi curiosidad era conocer el largo de mi cabello y miren eso. Es lo más largo que lo recuerdo sin extensiones. La estilista que me hizo el blower es excelente, pero como nuestra prioridad es cuidar el rizo, lo tratamos suave en cuanto a calor, así que por esa razón empezó a buscar su forma natural”, dijo Francisca en redes sociales.

“Igual se seguía viendo lindo, pienso yo”, agregó.

Francisca señaló que el objetivo es poder disfrutar del alisado durante toda esta semana. Sin embargo, destacó que no cree que se logre pues el sudor y la humedad afectan el proceso y los rizos reaparecen.

"Después de tanto trabajo, esfuerzo, estar metida en la secadora, estirarlo y todo quisiera sacarle provecho esta semana. Pero la cosa no pinta muy bien porque ya sudé y ellos empiezan a hacer así tan pronto les cae agua o le da un vaporcito o una humedad regresa el rizo”, señaló.

“Pero vamos a ver cómo nos va esta semana. Lo que sí quería era que vieran lo largo, lo sanito, lo hermoso que está y también lo maravilloso y el poder de la paciencia”, aseveró.

Reconciliación

Fue en 2022 cuando, en plena transmisión de Despierta América, Francisca cortó su cabello. “Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. El día de hoy me libero”, manifestó entonces.

“No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior”.

Desde entonces, la ganadora del reality Nuestra Belleza Latina ha lucido con orgullo su cabellera natural, en un momento en el que las mujeres de cabello rizado han hablado abiertamente sobre los procesos y cuidados para este tipo de textura capilar, rechazando los señalamientos y empoderando el estilo curly.