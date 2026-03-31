martes 31  de  marzo 2026
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Rey Carlos III no contempla reunirse con el príncipe Harry durante visita a EEUU

Desde 2020, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle viven en el sur de California. La pareja renunció a sus funciones reales en el Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

AFP/Henry Nicholls
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A pocas horas de confirmarse que en abril el rey Carlos III tendrá su primera visita oficial como monarca a los Estados Unidos, la revista People reporta que la cabeza de la realeza británica no contempla reunirse con su hijo, el príncipe Harry y duque de Sussex.

"Cuando se trata de una visita de Estado, cada minuto cuenta, especialmente cuando es el rey quien viaja como invitado de un jefe de Estado", declaró una fuente cercana a la revista.

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"Harry sabe cómo están las cosas y tampoco pediría eso en estas circunstancias", agregó.

División

Desde 2020, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle viven en el sur de California. La pareja renunció a sus funciones reales en el Reino Unido.

Actualmente los duques de Sussex residen en Montecito, California, junto a sus hijos el príncipe Archie , de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

Pese a la profunda división dentro de la familia, el príncipe Harry ha regresado a Gran Bretaña varias veces desde 2020 para comparecer ante los tribunales y realizar labores benéficas. Además, en 2025 se reunió con su padre.

En declaraciones a The Guardian durante un viaje a Ucrania en 2025, tras su visita al rey Carlos, manifestó su deseo de llevar a sus hijos a visitar su Inglaterra natal.

"Sí, lo haría. Esta semana sin duda ha acercado esa posibilidad", dijo Harry al medio cuando se le preguntó si esperaba llevar a sus hijos allí a pesar de los problemas que rodean sus medidas de seguridad.

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