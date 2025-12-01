lunes 1  de  diciembre 2025
Presidenta del Louvre asegura que galería Apolo no era punto a vigilar por seguridad

A pesar de que la directora se mostró optimista sobre el desenlace de la investigación, las joys robadas a mediados de octubre siguen desaparecidas

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La seguridad de la galería Apolo del museo del Louvre, escenario del robo de joyas que dio la vuelta al mundo el 19 de octubre, no había sido señalada a la dirección como un punto a vigilar, afirmó el lunes Laurence des Cars a Le Parisien.

"Para mí, era un caso cerrado, el de la galería Apolo", declaró la presidenta-directora del famoso museo.

Al asumir su cargo a finales de 2021, le informaron que si había algo sobre lo que estar tranquilos, eran las joyas de la Corona, con tres nuevas vitrinas sólidas reemplazadas durante las renovaciones de 2018-2019. "Este expediente no me fue señalado como un punto a vigilar".

Revelado por el diario local Le Monde, una auditoría realizada por el joyero Van Cleef & Arpels para el museo, ya en 2018 había descrito con precisión la falla potencial que representaba el balcón que usaron los ladrones el robo de las joyas en octubre.

"Esta auditoría la descubrí el 23 de octubre, cuatro días después del robo, tras solicitar un informe de todas las intervenciones realizadas en los últimos 25 años en la galería de Apolo", aseguró Des Cars a Le Parisien.

Las joyas siguen desaparecidas, pero la directora se mostró optimista sobre el desenlace de la investigación. Ahora, con una mirada con más distancia sobre el caso, se percibe que persistían debilidades estructurales.

Problemas de seguridad

A principios de noviembre, la Corte de Cuentas había considerado que el museo más visitado del mundo había priorizado las operaciones visibles y atractivas en detrimento de la seguridad.

Laurence des Cars anunció en noviembre la instalación de 100 cámaras en los alrededores del museo para finales de 2026 y un refuerzo por parte de la policía nacional para proteger el museo durante los periodos de mayor afluencia.

Para financiar su modernización, el consejo de administración del Louvre aprobó el jueves un aumento del 45% en el precio de entrada para los visitantes extraeuropeos, lo que elevará su costo a 32 euros a partir de 2026.

"Los visitantes internacionales, especialmente los estadounidenses, que son la primera nacionalidad (de visitantes extranjeros, NDLR), entienden muy bien que así contribuyen a proteger un patrimonio universal. Es una forma de ayudar al Louvre", estimó el lunes Des Cars.

