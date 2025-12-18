jueves 18  de  diciembre 2025
ARTES VISUALES

Museo del Louvre se mantiene parcialmente abierto en tercer día de huelga

La movilización se produce en un contexto de crisis en el museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, la mayoría extranjeros

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- El personal del Louvre prolongó su huelga este jueves, en el tercer día de movilizaciones contra sus condiciones de trabajo, lo que obligó al museo, el más visitado del mundo, a abrir solo una parte de sus espacios.

En reunión asamblearia, los trabajadores aprobaron la continuidad del paro contra los problemas de falta de personal, el aumento de las tarifas para los visitantes no europeos y el deterioro del edificio, indicaron los sindicatos CFDT y CGT.

Lee además
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Museo del Louvre reabre parcialmente pese a huelga
Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
PATRIMONIO

Afirman que 30 segundos separaron a ladrones del Louvre de ser capturados

"Estamos decididos, pero como sindicalistas responsables queremos una distensión. Hubo avances, pero no responden a nuestras reivindicaciones", dijo a AFP la delegada de CFDT, Valérie Baud.

Igual que la víspera, la pinacoteca abrió este jueves parcialmente, y entre los espacios que se pueden visitar figura el "recorrido de las obras maestras", que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, indicó la dirección del establecimiento.

La movilización se produce en un contexto de crisis en el museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, la mayoría extranjeros.

Robo

El Louvre está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, compareció el miércoles ante el Senado, donde fue duramente criticada por su gestión de la seguridad del museo.

"Estoy al mando, dirijo este museo en plena tormenta, está muy claro, pero estoy tranquila y decidida a acompañar a los 2.300 empleados del Louvre", dijo este jueves en una entrevista a la radio France Inter.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sindicatos del Louvre convocan huelga para exigir mejores condiciones laborales

Lamberto Sánchez, el ejecutivo detrás de éxitos musicales latinos

Demanda asegura que Riley Keough es la madre biológica del hijo de John Travolta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El comisionado Rolando Escalona levanta su brazo al juramentarse en el cargo.
JURAMENTACIÓN

Rolando Escalona asume el Distrito 3 de Miami y promete ponerle fin a la división política

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial de las diferentes redes sociales que existen. 
ENCUESTA

Casi dos tercios de los votantes estadounidenses apoyan vetar redes sociales para menores

Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
CORRUPCIÓN

España: "Comisión Koldo" cita a Zapatero por posibles vínculos con caso Plus Ultra

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.
FÚTBOL

¡Ya hay fecha! Argentina y España protagonizan la Finalissima en preámbulo del Mundial