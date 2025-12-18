Demanda asegura que Riley Keough es la madre biológica del hijo de John Travolta

Kelly Preston y John Travolta en el Festival de Cannes, en mayo de 2018.

MIAMI.- Según una denuncia legal obtenida por People, Riley Keough, hija de Danny Keough y Lisa Marie Presley, supuestamente donó sus óvulos a John Travolta y Kelly Preston, quienes luego los utilizaron para dar a luz a su hijo Benjamin, nacido en 2010.

En una demanda presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, antiguos socios comerciales de Priscilla Presley (madre de Lisa Marie y expesposa del fallecido cantante Elvis Presley ), contra Navarone García, el hijo de Priscilla, se afirma que Riley donó sus óvulos al actor de Grease y a su difunta esposa para que pudieran tener a su hijo Benjamin, quien ahora tiene 15 años.

El National Enquirer fue el primero en dar la noticia.

La demanda

La denuncia afirma que, inmediatamente después del fallecimiento de Lisa Marie a los 54 años en 2023, la familia Presley exigió el control del patrimonio y el pago de indemnizaciones, utilizando a los demandantes Kruse y Fialko como negociadores y mediadores.

Michael Lockwood, exesposo de Lisa Marie, contactó a Kruse para informarle que la esposa de John Travolta, Kelly Preston, no había podido tener hijos, y que Travolta y Presley habían utilizado previamente los óvulos de Lisa Marie para concebir.

Los documentos no aclaran si los óvulos de la fallecida cantante dieron lugar a un hijo para Travolta y Presley.

La demanda continúa, señalando que Lockwood afirmó que él y sus hijos se encontraban en una situación de indigencia financiera, mientras Kruse y Fialko trabajaban para intentar gestionar el caos constante.

Lockwood también alegó que Travolta se acercó de nuevo a la familia en 2010, un año después de la trágica muerte de su hijo Jett. A cambio de donar sus óvulos, el documento judicial afirma que Riley recibió un viejo Jaguar y pagó entre 10.000 y 20.000 dólares por el acuerdo.

La denuncia asegura que Lockwood quería que Kruse y Fialko usaran la información para orquestar un acuerdo para él y sus dos hijas con Lisa Marie, Harper y Finley.

Respuesta

Los abogados de Priscilla, Marty Singer y Wayne Harman, enviaron una declaración a TMZ, en la que afirman que el filtrar esta información podría tratarse de un caso de chantaje.

"Tras perder moción tras moción en este caso y buscar sin éxito que el abogado de Presley, Marty Singer, fuera descalificado para representarla en este asunto, Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices han demostrado que no hay límite ético que no estén dispuestos a cruzar para causar más dolor a Priscilla Presley y su familia", expresaron.

La demanda original acusa a Priscilla de fraude en la inducción, incumplimiento de contrato, conversión, apropiación indebida de nombre y imagen, e interferencia intencional con el contrato y ventaja económica prospectiva.

"En un intento completamente indebido de ejercer presión sobre Presley para que se retracte de sus legítimas y veraces afirmaciones, Kruse y sus cómplices también demandaron al hijo, primo y asistente de Presley. Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso. La conducta de Kruse, Fialko y sus nuevos abogados (van por su cuarto grupo) es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales", concluyeron.