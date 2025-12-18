jueves 18  de  diciembre 2025
CONTROVERSIA

Demanda asegura que Riley Keough es la madre biológica del hijo de John Travolta

Según documentos legales, la nieta de Elvis Presley donó sus óvulos a Travolta y a su difunta esposa, Kelly Preston, para tener a su hijo Benjamin

Kelly Preston y John Travolta en el Festival de Cannes, en mayo de 2018.&nbsp;

AFP/Loic VENANCE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Según una denuncia legal obtenida por People, Riley Keough, hija de Danny Keough y Lisa Marie Presley, supuestamente donó sus óvulos a John Travolta y Kelly Preston, quienes luego los utilizaron para dar a luz a su hijo Benjamin, nacido en 2010.

En una demanda presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, antiguos socios comerciales de Priscilla Presley (madre de Lisa Marie y expesposa del fallecido cantante Elvis Presley), contra Navarone García, el hijo de Priscilla, se afirma que Riley donó sus óvulos al actor de Grease y a su difunta esposa para que pudieran tener a su hijo Benjamin, quien ahora tiene 15 años.

Lee además
El ejecutivo musical Lamberto Sánchez. 
MÚSICA

Lamberto Sánchez, el ejecutivo detrás de éxitos musicales latinos
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Museo del Louvre se mantiene parcialmente abierto en tercer día de huelga

El National Enquirer fue el primero en dar la noticia.

La demanda

La denuncia afirma que, inmediatamente después del fallecimiento de Lisa Marie a los 54 años en 2023, la familia Presley exigió el control del patrimonio y el pago de indemnizaciones, utilizando a los demandantes Kruse y Fialko como negociadores y mediadores.

Michael Lockwood, exesposo de Lisa Marie, contactó a Kruse para informarle que la esposa de John Travolta, Kelly Preston, no había podido tener hijos, y que Travolta y Presley habían utilizado previamente los óvulos de Lisa Marie para concebir.

Los documentos no aclaran si los óvulos de la fallecida cantante dieron lugar a un hijo para Travolta y Presley.

La demanda continúa, señalando que Lockwood afirmó que él y sus hijos se encontraban en una situación de indigencia financiera, mientras Kruse y Fialko trabajaban para intentar gestionar el caos constante.

Lockwood también alegó que Travolta se acercó de nuevo a la familia en 2010, un año después de la trágica muerte de su hijo Jett. A cambio de donar sus óvulos, el documento judicial afirma que Riley recibió un viejo Jaguar y pagó entre 10.000 y 20.000 dólares por el acuerdo.

La denuncia asegura que Lockwood quería que Kruse y Fialko usaran la información para orquestar un acuerdo para él y sus dos hijas con Lisa Marie, Harper y Finley.

Respuesta

Los abogados de Priscilla, Marty Singer y Wayne Harman, enviaron una declaración a TMZ, en la que afirman que el filtrar esta información podría tratarse de un caso de chantaje.

"Tras perder moción tras moción en este caso y buscar sin éxito que el abogado de Presley, Marty Singer, fuera descalificado para representarla en este asunto, Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices han demostrado que no hay límite ético que no estén dispuestos a cruzar para causar más dolor a Priscilla Presley y su familia", expresaron.

La demanda original acusa a Priscilla de fraude en la inducción, incumplimiento de contrato, conversión, apropiación indebida de nombre y imagen, e interferencia intencional con el contrato y ventaja económica prospectiva.

"En un intento completamente indebido de ejercer presión sobre Presley para que se retracte de sus legítimas y veraces afirmaciones, Kruse y sus cómplices también demandaron al hijo, primo y asistente de Presley. Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso. La conducta de Kruse, Fialko y sus nuevos abogados (van por su cuarto grupo) es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales", concluyeron.

