Lamberto Sánchez, el ejecutivo detrás de éxitos musicales latinos

Lamberto Sánchez representa a una generación de ejecutivos que piensan a lo grande, construyen mercados y apuestan por el largo plazo

El ejecutivo musical Lamberto Sánchez.&nbsp;

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En un momento en que la industria musical exige perfiles capaces de combinar visión creativa, criterio artístico y una comprensión profunda del negocio global para generar éxitos, Lamberto Sánchez se abre paso como uno de los ejecutivos emergentes más influyentes de su generación.

A sus treinta y pocos años, Sánchez ya forma parte del equipo central de peermusic Spain como A&R Manager, liderando firmas estratégicas, negociaciones editoriales y colaboraciones que conectan Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Su nombre aparece cada vez con más frecuencia en historias de éxito que están moldeando la nueva ola de la música española y latinoamericana. En 2025, recibió Disco de Oro por Haz lo que quieras conmigo de Walls, obra del compositor y productor Lalo GV, a quien Sánchez representa como manager y con quien ha construido una trayectoria que incluye un disco de platino, dos discos de oro y dos nominaciones al Latin Grammy en 2023.

Su capacidad para detectar talento y potenciar carreras también quedó evidenciada cuando artistas y compositores como Camilla Dunhill agradecieron públicamente su involucramiento directo en sus desarrollos creativos, destacando la confianza que Sánchez y el equipo de peermusic depositaron en ellos.

Trayectoria

Desde su rol en A&R, ha firmado y trabajado con perfiles de alto impacto como Vladi Cachai (Ozuna, Farruko, Paloma Mami), Kilroi (Zion & Lennox, Ludmilla, Omar Montes), El Chojin, RYO y Lalo GV, entre otros. Además, lidera writing camps y sesiones internacionales en alianza con publishers, managers y majors como Sony Music, Warner Music, Universal, BMG, HYBE, Concord, Dale Play, Sugar Music, Big Machine y Hipgnosis, articulando redes creativas que impulsan la circulación global de compositores y productores.

Ese alcance internacional también se refleja en su trabajo en sincronización y licencias, donde ha negociado placements para catálogos como Anthem, Ninja Tune, Wixen, Reach Music e Hipgnosis, alcanzando proyectos con Disney, Netflix, HBO y Prime Video. Su trabajo ha contribuido a posicionar artistas emergentes a través de campañas globales, como la exposición reciente de La Cendejas en su campaña global con Garnier.

Antes de ocupar posiciones ejecutivas, Sánchez fue artista, compositor y manager. Esa perspectiva híbrida, de haber tocado más de 300 shows, coescrito más de 50 canciones y gestionado bandas en múltiples mercados, le otorga una sensibilidad poco común: entiende la música desde dentro y desde afuera. Esa mirada completa fue reconocida por instituciones como Berklee College of Music, donde, además de su labor como ponente invitado en esta institución, Sánchez es alumno becado del MA in Global Entertainment & Music Business de la misma institución, una formación que reforzó su perspectiva internacional y su capacidad para navegar las dinámicas creativas y comerciales de la industria, que lo señalan como una de las promesas más relevantes del publishing europeo y latino.

Hoy, Lamberto Sánchez representa a una generación de ejecutivos que piensan a lo grande, construyen mercados y apuestan por el largo plazo. Su trayectoria demuestra un patrón constante: identificar talento antes de que explote, construir estructuras sostenibles alrededor de los artistas y conectar escenas que, hasta hace poco, parecían distantes. Desde Madrid, su trabajo ya está teniendo impacto en tres continentes.

