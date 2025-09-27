sábado 27  de  septiembre 2025
CINE

Madelaine Petsch de víctima a vengadora en "The Strangers: Chapter 2"

Entrevista a la actriz Madelaine Petsch y al productor Courtney Solomon, por la llegada de "The Strangers: Chapter 2" a las salas de cine

The Strangers: Chapter 2 lleva la franquicia a un nuevo territorio con más suspenso.&nbsp;

Cortesía/ Lionsgate
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
MIAMI.- Ya está en cartelera The Strangers: Chapter 2, la segunda entrega de esta trilogía inspirada en el título homónimo de 2008. Siguiendo la historia del capítulo anterior (que tuvimos en salas de cine en mayo de 2024), la película se enfoca en las secuelas que vive Maya (Madelaine Pestch) luego de ser atacada por unos extraños enmascarados que asesinaron a su pareja. Herida y aislada en un misterioso pueblo donde todos los habitantes se ven como potenciales enemigos, la protagonista tendrá que enfrentarse a sus peores miedos para sobrevivir y conseguir a los responsables de la muerte de su novio.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la protagonista de The Strangers: Chapter 2, Madelaine Pestch y con el productor Courtney Solomon. Juntos nos contaron el cambio de registro que trae este nuevo episodio, las complejidades de rodar durante varios días en exteriores en climas extremos, el particular proceso de casting del largometraje y lo que podemos esperar para el último episodio de esta trilogía.

