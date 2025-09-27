Madelaine Petsch de víctima a vengadora en "The Strangers: Chapter 2"

MIAMI.- Ya está en cartelera The Strangers: Chapter 2, la segunda entrega de esta trilogía inspirada en el título homónimo de 2008. Siguiendo la historia del capítulo anterior (que tuvimos en salas de cine en mayo de 2024), la película se enfoca en las secuelas que vive Maya (Madelaine Pestch) luego de ser atacada por unos extraños enmascarados que asesinaron a su pareja. Herida y aislada en un misterioso pueblo donde todos los habitantes se ven como potenciales enemigos, la protagonista tendrá que enfrentarse a sus peores miedos para sobrevivir y conseguir a los responsables de la muerte de su novio.