Futuro de Israel en Eurovisión se somete a votación

GINEBRA.- Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) votarán en noviembre sobre la participación de Israel en Eurovisión, el festival de la canción europea, después de que varios países llamaran al boicot, indicó la organización este viernes.

"Se ha enviado una carta a los directores generales de todos nuestros miembros, para informarlos de que habrá una votación sobre la participación en el certamen de Eurovisión 2026", indicó a AFP la corporación de radiodifusoras, que gestiona este festival anual.

La votación se celebrará durante una "reunión extraordinaria de la Asamblea General de la UER, prevista por vía telemática a inicios de noviembre", añadió la organización, la mayor alianza mundial de medios públicos.

Los países europeos están divididos en cuanto a la participación de Israel, al hilo de su campaña militar en la Franja de Gaza.

Austria, anfitriona de la edición 2026, ha criticado los llamamientos al boicot de países como España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que no enviarán representante al certamen en mayo próximo si Israel participa.

El ministro alemán de Cultura, Wolfram Weimer, se sumó a esas críticas, y afirmó que excluir a Israel equivaldría a "transformar en tribunal lo que es una fiesta de la concordia entre los pueblos".

La española RTVE había anunciado a mitad de mes que no enviaría un representante a Eurovisión "si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza".

Por su lado, la red audiovisual pública neerlandesa Avrotros justificó su decisión alegando las "serias violaciones de la libertad de prensa" cometidas por Israel en Gaza, donde murieron cientos de reporteros palestinos desde que el ataque del movimiento islamista palestino en Israel en octubre de 2023 desató el conflicto actual.

Avrotros acusa además a Israel de "interferencias demostradas en la última edición", y de una "instrumentalización política del evento".

La cantante israelí y superviviente del ataque del 7 de octubre, Yuval Raphael, quedó segunda en la edición de 2025, aupada por el voto del público.

Eurovisión suele ser escenario de pugnas geopolíticas. Rusia fue excluida por la invasión de Ucrania en 2022. Un año antes, Bielorrusia fue excluida por la controvertida reelección del presidente Alexander Lukashenko, que según la oposición fue fraudulenta.

