Gabriel Soto asegura que se encuentra bien tras ruptura con Irina Baeva

"Todo muy bien, gracias a Dios", dijo Soto.

Los representantes de diferentes medios instaron al actor a hablar sobre su corazón, así como también del hate que ha recibido en redes sociales tanto él como Irina.

"Todo bien. Nada más es un proceso que estamos pasando y que estoy pasando yo y rodeado del amor de mi familia, de mis hijas, de mi papá, de mi gente más cercana".

El hombre de 49 años alegó que pese a los difíciles días que ha vivido, aseguró que psicológicamente se encuentra estable.

"Gracias chicos, todo muy bien”, dijo antes de subirse a su automóvil.

Irina expone su sentir

La actriz de origen ruso aseveró que no ha sido sencillo para ella lidiar con la separación y la controversia en torno a su vida sentimental actualmente; así como también resaltó que para las mujeres es mucho más complejo abordar ciertos momentos y los señalamientos a los que son expuestas.

"Antes que nada muchas gracias por estar aquí, sé que han venido en varias ocasiones aquí a buscarme. No he podido atenderlos porque la verdad... Como hay muchas mujeres aquí, yo creo que ustedes chicas me entenderán. Para nosotras las mujeres es un poco más complicado procesar las cosas y también estar con la cabeza fría. Las mujeres me entenderán, las mujeres somos en muchas ocasiones mucho más juzgadas que los hombres", dijo a la prensa.

Baeva manifestó que como mujer se encontraba enfrentando el duelo del final de su romance, por lo que ha luchado por encontrar un espacio para reflexionar y pidió respeto en este momento.

"Bien. Como cualquier mujer que está saliendo de una relación de mucho amor definitivamente es un duelo, es un proceso por lo mismo pido como tratar de tener esa paz, tratar de buscar mi espacio, tratar de ver por mí en esta ocasión y pedir justamente que me dejen también transitar por este proceso con el mayor respeto posible porque no ha sido nada fácil", respondió.