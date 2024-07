Todo lo que se dice sobre la ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IRINA BAEVA (@irinabaeva)

De acuerdos con varios medios, el romance del mexicano y la rusa se produjo en medio de rumores de infidelidad por parte del actor hacia su actual exesposa y madre de sus hijas, la actriz Geraldine Bazán.

Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecen juntos ante rumores de separación

En medio de varios meses de rumores de separación, Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecieron juntos a comienzos de este mes. Para la fecha, la excélebre pareja publicó un video a través de un storie en Instagram donde se veían unidos.

"Después de semanas sin registrar interacción en Instagram, la actriz compartió una historia en su cuenta en la que la vemos tomar una videollamada en compañía de Gabriel, quien se recupera a su lado", reportó HOLA.COM.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IRINA BAEVA (@irinabaeva)

"Echando por tierra cualquier rumor relacionado con el fin de su relación, los actores se dejaron ver cómplices y sonrientes, como de costumbre. Aunque Irina no especificó de qué se trataba esa videoconferencia en la que participaron los dos, dio algunas pistas que apuntan a que están más comprometidos que nunca en su futuro juntos, pues se reunieron con el famoso arquitecto Mario Blásquez, conocido entre las celebridades por su trabajo de diseño de interiores", detalló la revista especializada en celebridades y monarquía.

Comunicado sobre separación

El 18 de julio Gabriel Soto publicó un comunicado en un storie de Instagram firmado por él y por Irina Baeva en el que daban a conocer el fin del noviazgo.

"A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y comprensión, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación", escribió el intérprete mexicano a través de un storie.

"Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno", agregó Gabriel Soto.

Ante la noticia, el actor pidió respeto para afrontar el proceso personal que viven ambos. "Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto", finalizó.

gabriel soto-irina baeva separación.jpg Comunicado de Gabriel Soto sobre separación de Irina Baeva. Captura de pantalla/Instagram/@gabrielsoto

Empresario desmiente romance con la actriz rusa

Tras oficializarse la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, trascendió que la actriz rusa presuntamente mantenía un romance con el empresario mexicano Víctor González Herrera.

Ante los rumores de la supuesta relación, el ejecutivo emitió un comunicado desmintieron dicha situación con la artista, quien reside en México.

"Comunicado: recientemente me han vinculado con una persona pública con la que no tengo ningún tipo de relación. Felizmente tengo novia desde hace más de cinco años y estoy enfocado en mis proyectos empresariales y en seguir ayudando a más personas y al planeta", escribió el presidente ejecutivo de F. Similares en un storie de Instagram.

"Esta es la única declaración que haré sobre este tema. Agradezco su respeto", concluyó Víctor González Herrera.

empresario-irina baeva.jpg El empresario mexicano Víctor González Herrera desmiente romance con Irina Baeva. Captura de pantalla/Instagram/@victor.gonzalez.herrera

Algunos medios habían vincularon a González con Baeva en una supuesta affair.

"Poco antes de que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaran su separación, surgió un rumor que vincula a la actriz con el empresario mexicano Víctor González Herrera, reportó Chisme No Like. El joven empresario es hijo de Víctor González, fundador de una reconocida cadena de farmacias en México, y fue relacionado sentimentalmente también con la cantante Belinda en el pasado, reporta ¡Siéntese quién pueda! (TelevisaUnivision)", publicó People en Español.

"Fue Javier Ceriani quien aseveró, el 15 de julio en su programa para YouTube Chisme No Like, que alegadamente la actriz es amante oficial del hijo del Dr. Simi, Víctor González Herrera desde hace dos meses", agregó Univision.

Aseguran que la artista trataba mal a hijas del intérprete

Luego de que el empresario negara el romance oculto con Baeva, surgió otro rumor con respecto al trato que la actriz daba a las hijas de su expareja.

De acuerdo con el programa mexicano Sale el sol, uno de los motivos que llevó a la ruptura del noviazgo fue el trato de Baeva con las pequeñas de Soto.

"A ver: ustedes son mamás, yo soy papá, yo pregunto: ¿si alguien trata mal a tu hija, cómo vas a responder?... ok; eso pasó, eso pasó", declaró Gustavo Adolfo Infante en la producción dedicada a las celebridades.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por gabrielsoto (@gabrielsoto)

"Dice gente cercana, que Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel. Cada vez que iban las hijas de Gabriel, las trataba mal; entonces, Gabriel no soportó eso... recientemente, me dicen", agregó Infante.

Cuatro meses separados y separación sin acuerdo

En el mismo programa de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante también trajo a colación la declaración de Irina Baeva en la que dijo que el comunicado que emitió Gabriel Soto informando sobre la separación de mutuo acuerdo, fue una mentira.

"Tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas; entonces, si la señora Irina Baeva dice: 'no sé qué pasó porque estábamos juntos', está mintiendo porque tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas y ya estaba hablado terminar", aseveró el presentador del programa de farándula.

"A eso le agregamos el rumor de Víctor González Herrera, que ya salió y dijo que no (tuvieron una relación), pero es un rumor, y también que Gabriel se quedó a dormir en casa de Cecilia Galliano, más cuatro meses que no se llevaban, más el maltrato a las hijas de Gabriel, pues esto terminó la relación. Yo creo que no hay más que hablar", rememoró Gustavo Adolfo Infante, al inicio del programa emitido el 22 de julio.

Baeva revela que se casó con Soto

En una entrevista que concedió a la revista ¡HOLA!, Irina confirmó que se dio el 'sí quiero' en una boda espiritual que se llevó a cabo en la casa del actor en Acapulco.

"Nos casamos el 27 de marzo e hicimos una boda, una ceremonia espiritual. La hicimos (la boda) en Semana Santa, en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. La hicimos en un círculo muy íntimo", dijo la rusa, al resaltar que la decisión de hacer la ceremonia fue de ambos.

"Los dos tomamos esta decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, fue algo simbólico, fue algo muy íntimo con la gente más cercana".

La actriz de 31 años señaló que a la celebración asistieron sus padres y su hermana; así como también las hijas de Soto, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Negación de maltratos hacia hijas

"Desde mi punto de vista yo ya dije todo lo que tenía que decir. Creo que aclaré todo lo que tenía que aclarar, lo que consideré necesario. Ahora lo único que queda es aceptar y poder transitar por este nuevo camino para mí totalmente fuera de mi zona de confort con la mayor paz y pidiendo ese respeto para poder seguir adelante", declaró la intérprete a varios medios, de acuerdo con información reseñada en People en Español.

Asimismo, negó las acusaciones sobre el trato que mantuvo con las hijas del actor y destacó que en todo momento las respetó como las hijas de su pareja.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IRINA BAEVA (@irinabaeva)

"Realmente no crean todo lo que se dice, hay siempre muchas versiones de la historia y, como lo dije desde el principio, las mujeres desafortunadamente en la sociedad somos mucho más juzgadas. No es cierto, para nada es así. Yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel, siempre estuvieron con nosotros y nosotros siempre estuvimos con ellas", concluyó.