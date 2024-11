Gabriel Soto sobre Irina Baeva: "Quedamos como buenos amigos"

FAMOSOS Irina Baeva no planea borrar el tatuaje que se hizo con Gabriel Soto

De esta manera, Soto confirma las palabras de la artista de origen ruso, quien ha asegurado que las partes no se han reconciliado.

No obstante, Soto no descartó que las cosas puedan cambiar, alegando que siente gran estima por la actriz.

"Y pues no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Es una persona que quiero muchísimo, que siempre voy a querer, a respetar, y a quien siempre le voy a desear lo mejor".

"Ambos sufrimos bastante"

En este sentido, el hombre de 49 años destacó que las fiestas serán una temporada difícil de enfrentar.

“Ya ni me digas, ya ni me digas que voy a llorar. Ya ni me digas que fue una ruptura muy dura la verdad, una ruptura muy dura y muy complicada, y lamento mucho cómo se dieron las cosas públicamente y sí va a ser una Navidad difícil, diferente”.

Por último, descartó que hayan llegado a un acuerdo publicitario con sus encuentros.

“Créeme que no fue una cuestión publicitaria, creo que ambos sufrimos bastante, cada quien está con su propia terapia, con su propio proceso digamos así, pero sí evidentemente sí afecta, es lo que a veces también la gente no llega a entender, que somos seres humanos y que todo el tema público y todo el tema personal que aparte tenemos que lidiar con eso, pues duele y sí necesitamos ayuda”.