Gabriel Soto podría demandar a creador de piñata

"Estás utilizando una imagen que no tienes autorización dando publicidad a tu establecimiento, ¿me explico?. Esto es fraude ya que no estás autorizado para usar estas imágenes", contempla parte del comunicado que presuntamente fue enviado a la piñatería.

Por otra parte, Dalton Javier Ramírez, encargado del negocio, declaró a El Universal de México que la pieza fue bien recibida por el público, pero que también podría costarle una demanda por parte del actor ya el equipo lo contactó.

"Recibimos una llamada y luego nos contactaron por mensaje y nosotros vamos a checar si se puede (que nos demanden). Vamos a hablar con alguien que nos asesore para saber si podemos vender la pieza porque la gente la quiere", expresó Ramírez a El Universal.

El comerciante aseveró que únicamente realizaron una piñata de Gabriel Soto para ser exhibida, pero que la misma no se vendió.

"Me imagino que va a llegar la demanda, pero ahorita como se atravesaron las fiestas no hemos tenido abierto el local de la piñatería. Entonces, no nos hemos dado cuenta si han ido a buscarnos" añadió Ramírez. "Ahora que se dice que me va a demandar, la gente está un poco enojada porque dice que es una piñata. No he visto muy malos comentarios, solamente en contra de él sobre por qué va a demandar".