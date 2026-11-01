Gdynia, puerta modernista de Polonia al mar Báltico

En la costa báltica de Polonia, Gdynia se distingue como una moderna ciudad portuaria, con una personalidad muy diferente a la de sus vecinas, Gdansk y Sopot. Conocida como la «ciudad del mar y los sueños», constituye el extremo norte del área metropolitana de la Triciudad (Trojmiasto).

Antiguamente una modesta aldea de pescadores, Gdynia experimentó una notable transformación entre las dos guerras mundiales, cuando el recién independizado Estado polaco la convirtió en un importante puerto marítimo internacional. Hoy, la ciudad ofrece un interesante ejemplo de planificación urbana del siglo XX, arquitectura modernista y vida costera contemporánea.

Su atractivo va más allá del puerto. Las playas, los extensos bosques costeros, una escena gastronómica en evolución y un ambiente relativamente tranquilo convierten a Gdynia en un destino interesante para quienes exploran la costa báltica de Polonia.

La identidad de la ciudad continúa estrechamente vinculada al mar, una relación que puede verse especialmente en los alrededores de la Plaza Kosciuszko y el Muelle Sur (Molo Poludniowe).

Esta zona frente al mar reúne historia marítima, restaurantes, cafeterías y algunas de las atracciones más reconocidas de la ciudad. Entre ellas figuran el ORP Blyskawica, un histórico destructor y uno de los buques de su tipo más antiguos que aún se conservan en el mundo, y el Dar Pomorza, un velero de tres mástiles que se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de Gdynia.

A poca distancia a pie se encuentran la playa y un paseo marítimo que permite acceder fácilmente a la costa del Báltico.

Arquitectura

La arquitectura modernista de Gdynia es uno de sus rasgos más distintivos y refleja el rápido desarrollo de la ciudad durante el período de entreguerras.

Después de la Primera Guerra Mundial, la recién independizada Polonia necesitaba un gran puerto marítimo con acceso directo al mar Báltico. El Gobierno seleccionó Gdynia, entonces un pequeño asentamiento pesquero de aproximadamente 1,200 habitantes, para llevar adelante un ambicioso proyecto de desarrollo que la transformaría en una puerta marítima del país.

Debido a que buena parte de la ciudad se construyó en un período relativamente corto, su centro urbano adquirió una notable coherencia arquitectónica. Los edificios de apartamentos, las estructuras públicas y las propiedades comerciales reflejaban el optimismo y las aspiraciones de un país que buscaba consolidar su lugar en Europa.

En julio de 2026, el Centro Modernista de Gdynia fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en reconocimiento a su excepcional ejemplo de planificación urbana y arquitectura modernistas.

La guía turística local Kamila Galt destacó que muchos edificios presentan superficies de piedra clara y lisa, granito oscuro y acabados de yeso en tonos luminosos, diseñados para reflejar la luz del Báltico y evocar las líneas depuradas de los modernos buques navales.

El resultado es un paisaje urbano que ofrece una experiencia arquitectónica diferente a la de los edificios históricos de ladrillo y las casas mercantiles reconstruidas de la vecina Gdansk.

Emigración

El Museo de la Emigración de Gdynia (Muzeum Emigracji) ofrece una interesante mirada a la historia de la migración polaca y a las experiencias de millones de personas que abandonaron su tierra natal en busca de nuevas oportunidades.

Ubicada frente al mar, en el interior de la Estación Marítima (Dworzec Morski), la institución recorre aproximadamente 200 años de emigración polaca mediante testimonios personales, fotografías, documentos y exposiciones históricas.

El propio edificio forma parte importante de la visita. Construida en la década de 1930, la Estación Marítima constituye un notable ejemplo de la arquitectura modernista polaca, con elementos del estilo art déco.

Durante generaciones, este lugar fue punto de partida para quienes emprendían viajes a través del Atlántico. Cientos de miles de pasajeros pasaron por su terminal antes de embarcarse en transatlánticos, entre ellos el legendario MS Batory, para comenzar una nueva vida en otros países.

Durante la visita al museo, conocimos que una travesía por el Atlántico podía durar entre ocho y nueve días, mientras que las condiciones a bordo variaban considerablemente según la clase del pasaje y la época en que viajaban los pasajeros.

«Ubicados en las cubiertas superiores, los pasajeros de primera clase disfrutaban de un estilo de vida de absoluto privilegio, mientras que la mayoría de los viajeros permanecía hacinada en las cubiertas inferiores, donde había literas», explicó la guía turística.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la emigración adquirió características diferentes. Bajo el régimen totalitario de la República Popular de Polonia, los viajes internacionales estaban sometidos a estrictos controles, y muchas salidas estuvieron relacionadas con la persecución política, el desplazamiento forzado, la separación familiar y la búsqueda de libertad.

El museo sitúa estas experiencias personales dentro de un contexto histórico más amplio, lo que lo convierte en una de las atracciones culturales más significativas de la ciudad.

Arte y cultura

La escena cultural de Gdynia refleja su carácter moderno y su identidad marítima, con instituciones que documentan la historia de la ciudad y, al mismo tiempo, respaldan las expresiones artísticas contemporáneas.

El Museo de la Ciudad de Gdynia (Muzeum Miasta Gdyni) explora la transformación de la localidad, desde un pequeño asentamiento pesquero hasta convertirse en un importante puerto marítimo y un destacado centro de arquitectura modernista europea. Sus colecciones y exposiciones permiten comprender los rápidos cambios sociales, económicos y arquitectónicos que marcaron el desarrollo de Gdynia durante el siglo XX.

El cine también ocupa un lugar importante en el calendario cultural de la ciudad. Durante la segunda mitad de septiembre, Gdynia acoge el Festival de Cine Polaco (Festiwal Polskich Filmow Fabularnych), uno de los festivales europeos de mayor trayectoria dedicados al cine nacional.

Este encuentro anual reúne a cineastas, actores, críticos y espectadores para presentar y debatir producciones nacionales. También ofrece la oportunidad de conocer nuevas obras de la industria cinematográfica del país.

Para obtener más información sobre la región, los viajeros pueden consultar el portal oficial de turismo de Pomorskie y la Oficina Nacional de Turismo de Polonia.

Disfrute el resumen de videos sobre Gdynia que mostramos aquí.

Gastronomía

La identidad culinaria de Gdynia combina pescados y mariscos frescos del Báltico, influencias regionales tradicionales e interpretaciones contemporáneas de la cocina polaca.

Para una primera aproximación a los sabores locales, merece la pena recorrer la Hala Targowa (Mercado Municipal de Gdynia). Sus vendedores y pescaderos ofrecen pescados ahumados, arenques marinados y otras especialidades regionales, entre ellas albóndigas caseras de bacalao (klopsy rybne).

Otra alternativa es el Muelle Sur, donde los restaurantes con vistas al agua sirven pescados, mariscos y platos tradicionales polacos en un ambiente marítimo relajado. Los filetes de pescado frito, generalmente acompañados de papas fritas, figuran entre las opciones habituales.

Para disfrutar de una experiencia más contemporánea en un bistró, otra posibilidad es Maslo Maslane, cuyo nombre se traduce humorísticamente como «Mantequilla Mantequilla».

Después de establecer un exitoso restaurante en la vecina Gdansk, el restaurante llegó a Gdynia en 2026, trayendo su interpretación de platos tradicionales polacos con un toque moderno.

El menú incluye especialidades conocidas, como el tartar de res y el arenque preparado con crema agria y especias (sledz w smietanie), junto con propuestas más creativas.

Una opción interesante es su interpretación del pierogi. En lugar de limitarse a las tradicionales empanadillas hervidas, el restaurante ofrece una versión ucraniana frita, rellena de calabaza condimentada y queso fresco de Strzalkowo, terminada con aceite de perejil, cebollinos frescos y queso curado.

La combinación de ingredientes regionales conocidos y una presentación contemporánea ilustra cómo la oferta gastronómica de Gdynia evoluciona más allá de la tradicional cocina costera.

Cómo llegar

Viajeros procedentes de Estados Unidos pueden llegar a Gdynia a través de Varsovia o de otros centros europeos de conexión aérea. LOT Polish Airlines ofrece vuelos desde varias ciudades estadounidenses importantes, entre ellas Miami, Nueva York, Newark, Chicago y Los Ángeles, según los horarios y las rutas disponibles.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visado para realizar visitas turísticas de hasta 90 días dentro del espacio Schengen durante cualquier período de 180 días. Los viajeros con otros pasaportes deben verificar los requisitos de entrada vigentes con las autoridades consulares polacas correspondientes antes de partir.

Para quienes ya se encuentran en Europa o viajan por otras regiones de Polonia, el tren constituye una alternativa cómoda para llegar a Gdynia.

Cómo recorrer la Triciudad

Gdansk, Sopot y Gdynia se extienden a lo largo de la costa báltica y forman un corredor urbano relativamente compacto que permite visitar las tres ciudades durante un mismo viaje.

Una red integrada de transporte público, compuesta por trenes y autobuses, conecta toda el área metropolitana. El ferrocarril suburbano SKM resulta especialmente útil para desplazarse entre los tres destinos.

Las distancias relativamente cortas permiten alojarse en una de las ciudades y visitar las otras dos durante la misma estancia.

Idioma

El polaco es el idioma oficial. El inglés se habla habitualmente en hoteles, restaurantes, atracciones turísticas y otros establecimientos que reciben visitantes internacionales.

Dónde alojarse

Gdynia cuenta con diversas opciones de alojamiento moderno, entre ellas hoteles frente al mar, establecimientos boutique, apartamentos y otras alternativas de hospedaje urbano.

Puede elegir alojarse en cualquiera de los tres destinos de la Triciudad, según sus intereses y planes de viaje. Gdynia resulta especialmente atractiva para quienes prefieren un entorno urbano contemporáneo con fácil acceso al mar.

En términos generales, Polonia sigue siendo más económica que muchos destinos de Europa occidental, aunque los precios del alojamiento y la gastronomía varían según la temporada, la ubicación y la categoría del establecimiento.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, su moneda oficial continúa siendo el zloty (PLN).

Las tarjetas de crédito y débito se aceptan ampliamente, y hay cajeros automáticos disponibles en toda la Triciudad. Antes de viajar, conviene consultar con el banco las posibles comisiones por transacciones internacionales y conversión de divisas.