miércoles 8  de  octubre 2025
MÚSICA

Gene Simmons hospitalizado de emergencia tras sufrir accidente automovilístico

NBC4 Los Ángeles informó que Simmons dijo a los agentes que acudieron al lugar que se desmayó mientras conducía por la Pacific Coast Highway

El bajista y vocalista de KISS, Gene Simmons.

El bajista y vocalista de KISS, Gene Simmons.

AFP

MIAMI.- Gene Simmons, miembro fundador de la banda de rock KISS, fue hospitalizado en Malibú tras perder el conocimiento al volante de su auto y estrellarse en una autopista. De acuerdo a NBC4 Los Ángeles, en este momento se encuentra recuperándose en su casa.

El medio también informó que Simmons, de 76 años, declaró a los agentes que acudieron al lugar que se desmayó mientras conducía por la Pacific Coast Highway y chocó contra un automóvil aparcado.

Lee además
Eventos para disfrutar Halloween en Miami
ENTRETENIMIENTO

Eventos para disfrutar Halloween en Miami
Selena Gómez y Francia Raisa.
CELEBRIDADES

Francia Raisa aborda rumores de pelea con Selena Gómez

Un portavoz de la comisaría de Lost Hills confirmó a la revista People un incidente que coincide con la descripción del accidente de Simmons, aunque no se ha identificado al conductor implicado, quien fue trasladado al hospital para recibir tratamiento.

NBC4 identificó al conductor como Simmons e informó que su camioneta se desvió por varios carriles antes de impactar al vehículo estacionado.

La esposa del músico, Shannon, declaró al medio que su marido se está recuperando en casa y señaló que los médicos le cambiaron la medicación recientemente.

KISS en nueva gira

El incidente ocurre justo antes de que KISS se presente juntos por primera vez desde que se retiraron de los escenarios en 2023. La banda detrás de I Was Made for Lovin' You se reunirá en Las Vegas en noviembre para el evento KISS Army Storms Vegas, que celebra su 50.º aniversario como banda.

Recientemente, Simmons fue noticia por una entrevista con Ultimate Classic Rock, donde habló sobre el dinero y destacó cuánto disfruta ser rico. Los comentarios surgieron después de que defendiera la venta de un paquete de más de $12,000 para un asistente personal que trabajara para él durante su próxima gira.

"Lo único que hice fue intentar descubrir cómo volverme poderoso y ganar mucho dinero para sobrevivir. En realidad, lo único que hace el dinero es darte la libertad de hacer lo que realmente te gusta. Es mejor ser rico que pobre, de verdad. Y si eres un miserable, sigue siendo mejor ser un rico miserable. Eso es todo lo que he intentado hacer", expresó el bajista de una de las bandas de rock más influyentes de la historia.

Temas
Te puede interesar

Conoce a DJ Violet, compositora del himno de voluntarios del Mundial 2026

Exesposo de Cardi B se sincera sobre errores cometidos en su matrimonio

Jeremy Allen White habla sobre "Springsteen: Deliver Me From Nowhere"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Te puede interesar

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

Por Carlos Armando Cabrera
El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
SEGURIDAD

Trump arremete contra el gobernador de Illinois: "Debería estar en la cárcel"

Anna Sofía Benítez, en Facebook.
CUBA

Joven cubana desafía a dictadura en la isla

Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles. 
Investigación

Arrestan en Florida al supuesto autor de los incendios forestales de principios de año en Los Ángeles