miércoles 8  de  octubre 2025
MÚSICA

Conoce a DJ Violet, compositora del himno de voluntarios del Mundial 2026

El tema Volunteer Theme for FIFA World Cup 26 será interpretado por la venezolana Alejandra González, mejor conocida como DJ Violet

DJ Violet viajará a México, país sede junto a Canadá y Estados Unidos, para tocar el tema en vivo durante la presentación de los voluntarios del Mundial de Fútbol 2026&nbsp; &nbsp;

Captura de pantalla / DJ Violet / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La venezolana Alejandra González, mejor conocida como DJ Violet, es la artista escogida por la FIFA para componer e interpretar Volunteer Theme for FIFA World Cup 26, himno de los voluntarios para el Mundial de Fútbol 2026, estrenado en agosto.

En una entrevista ofrecida al medio local El Diario, la artista declaró que su objetivo era darle identidad musical a este grupo de personas que juega un papel clave en la realización de la Copa del Mundo. Por esta razón, explicó, la canción incluye el sonido de latidos del corazón.

Quiero que la gente conecte con esta canción, porque una de las cosas que buscamos al crearla: que este himno impulse a las personas a cumplir sus metas y que se sientan parte del Mundial”, expresó.

Contó también que el próximo año, viajará a México, país sede junto a Canadá y Estados Unidos, para tocar el tema en vivo durante la presentación de los voluntarios.

Sueño hecho realidad

El Programa de Voluntarios de la FIFA recibe previo a cada Mundial miles de solicitudes de personas dispuestas a colaborar de forma no remunerada con la organización y logística del máximo evento del fútbol. Después de haber enviado su postulación años anteriores, este fue el año en que González recibió la ansiada noticia.

“Desde pequeña he sido fanática de fútbol y cada Mundial me postulo como voluntaria porque sueño estar allí, pero nunca tuve suerte, aún así no me rendí. Luego de años intentando, me contactaron porque les gustó mi perfil como DJ y músico”, agregó.

De acuerdo con lo reseñado por El Diario, DJ Violet se enfoca mayormente en música electrónica; sin embargo, algunos grupos que influyeron en su vena artística fueron The Beatles, The Rolling Stones y Pink Floyd.

La canción Volunteer Theme for FIFA World Cup 26 está disponible en los perfiles de Spotify de FIFA Sound y en el de DJ Violet.

