George Clooney asegura que Matthew Perry fue infeliz grabando "Friends"

MIAMI.- El actor George Clooney abordó su amistad con Matthew Perry durante una entrevista que concedió a Deadline con motivo de la promoción de su nueva película The Boys in the Boat.

El actor señaló que el sueño de Matt era lograr un papel destacable en un sitcom, una meta que alcanzó cuando obtuvo el rol de Chandler Bing en la serie Friends. "Todo lo que nos decía, me refiero a mí, a Richard Kind y a Grant Heslov, era: ‘Sólo quiero aparecer en una comedia de situación. Sólo quiero aparecer en una comedia de situación normal y sería el hombre más feliz del mundo’", recordó.

Problemas de adicción

Sin embargo, Clooney fue testigo de su lucha contra las adicciones, pues ambos protagonizaban dos series famosas de NBC: Friends e E.R.

El problema trascendió y George aseveró que Perry no pudo disfrutar de la producción como deseaba.

"No estaba feliz. No le trajo alegría, felicidad o paz. (…) Y ver eso suceder en el lote (estábamos en Warner Brothers, estábamos uno al lado del otro) fue difícil porque no sabíamos lo que estaba él estaba pasando", señaló.

El intérprete también destacó que lograr el reconocimiento público o obtener dinero no significa que serás feliz, pues primero debes sentirte bien contigo mismo.

"Simplemente sabíamos que no estaba contento y no tenía idea de que estaba haciendo, 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que hablaba, todas esas cosas desgarradoras. Y también te dice que el éxito, el dinero y todas esas cosas no te trae felicidad automáticamente. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida".