George Clooney cuenta qué papel le molestó perder contra Brad Pitt

Los actores George Clooney y Brad Pitt asisten a la sesión fotográfica de la película "Wolfs" presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.

MIAMI.- En una reciente entrevista con Sunday Times, George Clooney admitió que audicionó para protagonizar el papel de J.D. en la película Thelma & Louise de 1991, pero el memorable personaje recayó sobre los hombros de su amigo íntimo, el actor Brad Pitt .

“Llegué a la prueba final para un papel en Thelma y Louise. Y Brad lo consiguió. No vi la película durante años porque me molestaba. El papel catapultó su carrera cinematográfica. Antes hacía comedias y demás, así que ¿cuándo fue lo que pudo haberme catapultado a mí?”, comentó el actor de forma jocosa.

De hecho, la interpretación de Pitt le llevó a conseguir más papeles protagonistas en la década siguiente. Mientras tanto, el gran salto televisivo de Clooney llegó con ER en 1994, aunque no consiguió su papel revelación en el cine hasta 1996 en From Dusk Till Dawn.

Y fiel a su amistad de años, el actor comentó en la misma entrevista que su coprotagonista de Ocean's Eleven a menudo se burla de él por no haber perdido el rol de la película dirigida por Ridley Scott.

"Sí, me da mucha rabia. Pero, claro, cuando por fin la vi, pensé: 'Bueno, tenía que ser ese tipo'", explicó.

Camino a la fama

El camino de Pitt para convertirse en J.D. fue un poco accidentado. De hecho, la estrella de Fight Club reveló previamente que había hecho varias audiciones para el papel.

“Al principio no conseguí el papel, y luego volvió a aparecer, y no lo volví a conseguir, y pensé: ‘Bueno. Bien. Sigamos adelante’. Y luego volvió a aparecer. Siento que fueron tres veces”, recordó el exmarido de Angelina Jolie en una entrevista con la revista W en 2023.

Pero una vez que superó esa etapa, Brad creó recuerdos memorables con sus coprotagonistas, tanto delante como detrás de la cámara.

“Geena fue tan dulce, amable y delicada. Esa escena de amor, creo, duró dos días de rodaje. Ella me cuidó mucho” explicó, haciendo referencia a una popular escena de la clásica película.