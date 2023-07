Gerard Piqué envía mensaje a Rosalía y Rauw Alejandro

Al momento de abrir el debate sobre lo ocurrido, Piqué tomó la palabra y manifestó su opinión.

"Es mejor que lo mantengan ellos, ello sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda. Lo más importante es que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices", comentó.

Asimismo, el exfutbolista agregó que las opiniones de terceros y de los seguidores de ambos artistas deben hacerse desde el respeto y sin herir ni señalar a otros.

"A mí no me gusta que la gente hable. Ya está, ha leído el comunicado. Está bien, pero de ahí a dar opiniones... Lo digo por experiencia propia", agregó.

Luego de que se filtrara la presunta ruptura, el cantante puertorriqueño emitió un comunicado para confirmar lo sucedido. "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", manifestó.

Un día después, la catalana publicó un breve mensaje en sus historias de Instagram.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", decía el breve escrito.

