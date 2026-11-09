Gisele Bündchen celebra cumpleaños de su esposo Joaquim Valente con mensaje en Instagram

Gisele Bündchen asiste al evento de lanzamiento de Gisele Bündchen x Gaia Herbs el 15 de septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI. – La supermodelo brasileña Gisele Bündchen dedicó un mensaje especial a su esposo, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, con motivo de su cumpleaños número 39.

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una fotografía en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, acompañada por una dedicatoria en portugués donde expresó el afecto que siente por el deportista y el momento de plenitud que atraviesa su vida familiar.

La pareja se casó en una ceremonia privada en diciembre de 2025, meses después de darle la bienvenida a su primer hijo en común en febrero de ese mismo año.

En la publicación compartida con sus millones de seguidores, la modelo celebró el nacimiento de su pareja y destacó la fortuna que siente al compartir su vida con él tras su separación del exfutbolista americano Tom Brady.

“Hoy nació un gran hombre, @joaquimvalente. ¡Qué afortunada soy! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió Gisele Bündchen en la imagen publicada en sus plataformas digitales.

Además del pequeño en común con Valente, Bündchen es madre de Vivian, de 13 años, y Benjamin, de 16, nacidos de su matrimonio anterior con Tom Brady, integrando un entorno familiar radicado en el estado de Florida.

Vida en Florida

Fuentes cercanas a la modelo revelaron a la revista People que Bündchen se encuentra sumamente feliz tras haber dado el paso hacia el matrimonio con Valente, disfrutando de una rutina estable y enfocada en sus proyectos personales e hijos.

“El matrimonio no cambió radicalmente su rutina diaria, pero sí le dio más sentido a las cosas. Fue un momento muy especial para celebrar con familiares y amigos cercanos”, señaló una fuente citada por la publicación estadounidense.

Las mismas fuentes indicaron que ambos suelen tomar con humor el tiempo transcurrido desde su enlace, celebrando cada mes compartido mientras continúan fortaleciendo su vida en pareja.