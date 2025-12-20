sábado 20  de  diciembre 2025
Gisele Bündchen se casa con Joaquim Valente en secreto

A la boda, realizada el 3 de diciembre, solo asistieron familiares y amigos cercanos, y se solicitó no compartir fotografías del momento

Gisele Bündchen asiste al evento de lanzamiento de Gisele Bündchen x Gaia Herbs el 15 de septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Michael loccisano/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Gisele Bündchen y el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente se han casado en una ceremonia íntima y secreta. Así lo han confirmado Page Six, People y TMZ, medios que reseñan que la celebración se llevó a cabo en la casa de la supermodelo brasileña de 45 años en Surfside, Florida.

Según lo revelado, la boda se realizó el 3 de diciembre, luego de que la licencia fuera emitida el 1 de diciembre. El enlace se caracterizó por mantener la discreción con la que la pareja ha llevado su relación.

TMZ destacó que a la boda solo asistieron familiares y amigos cercanos, y se solicitó no compartir fotografías del momento.

Romance

Los rumores de un romance entre la top model y el instructor Jiu-Jitsu iniciaron a mediados del 2023, cuando ambos compartieron un viaje a Costa Rica. Entonces, la modelo enfatizó que el deportista de origen brasileño era solo un amigo, y que se había convertido en un apoyo importante tras su ruptura con Brady.

"No es de extrañar, dado que tienen muchas cosas en común. A los dos les gusta llevar un estilo de vida sano. Valente tiene una empresa de entrenamiento con sus dos hermanos Pedro y Gui, junto a quienes imparte clases de defensa personal en su centro del norte de Miami Beach. La dedicación a las artes marciales les viene de familia, como explica la web de su negocio, pues su padre Pedro Valente Sr. ya se inició en ellas desde muy joven, igual que el abuelo de los hermano", reseñó la revista ¡HOLA! sobre el deportista.

Pero no fue sino hasta marzo que Gisele confirmó la relación, debido a que se rumoró que el affair había iniciado previo a su ruptura con Brady, pues se conocen desde 2021. Los señalamientos de una infidelidad fueron negados por la modelo.

En octubre se reveló que Bündchen y Valente se encontraban en la dulce espera de su primer hijo juntos. Entonces, trascendió que tenía entre cinco y seis meses de embarazo.

En febrero, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo juntos.

Gisele tiene dos hijos de su matrimonio con Tom Brady: Benjamin, de 15 años, y a Vivian, de 12.

