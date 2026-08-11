martes 11  de  agosto 2026
MÚSICA

Rosalía bromea sobre las relaciones abiertas durante concierto en Río de Janeiro

Rosalía ofrecerá su segundo concierto en Río de Janeiro este martes y después viajará a México donde tiene previstas ocho presentaciones

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

AFP

RÍO DE JANEIRO.- "Piden fuego y después no aguantan el calor", bromeó la cantante española Rosalía maliciosamente este lunes en su primer concierto en Río de Janeiro, tras escuchar a la artista brasileña Marina Sena, quien admitió que se tomó muy a pecho una propuesta de relación abierta en el 'confesionario'.

Sena, una de las voces de la nueva generación de la música brasileña y autora de éxitos como Ai que delícia o verão y Mande um sinal, contó en el particular espacio del espectáculo que a los 21 años se enamoró de un hombre que al comienzo no le correspondía igual, pero que cuando finalmente comenzaron una relación, le propuso abrirla a otras parejas.

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La brasileña confesó que aceptó la propuesta y sorprendió al público al afirmar que por un tiempo llegó a tener hasta un novio diferente cada semana.

"Ellos piden fuego y después no aguantan el calor", respondió Rosalía entre risas y maliciosamente.

El confesionario fue uno de los momentos de mayor complicidad entre Rosalía y un público mayoritariamente carioca en una noche marcada por la calidez que la artista mostró ante sus seguidores y la majestuosidad de la puesta en escena.

Performance

Como si se tratara de una extensión del universo espiritual y teatral creado por la cantante, el público se mimetizó entre los cantos operísticos, la música sacra y el pop electrónico que Rosalía llevó al escenario.

Ángeles, novias y demonios salieron a relucir en el Farmasi Arena de Río luego de estar atrapados por horas entre impermeables, a la intemperie y bajo una lluvia inclemente, esperando la apertura de puertas para el concierto.

En una especie de aquelarre bailaron y cantaron al ritmo de la catalana que entró rápidamente en calor con sus seguidores y, con un claro y perfecto portugués que a veces terminó en 'portuñol'.

Rosalía ofrecerá su segundo concierto en Río de Janeiro este martes y después viajará a México donde tiene previstas ocho presentaciones.

Luego seguirá a San Juan de Puerto Rico, donde terminará su gira, el 3 de septiembre.

FUENTE: EFE

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