Google digitaliza obras de arte de Puerto Rico

El objetivo es difundir ante el mundo el arte de la isla, conservarlo y ayudar a los museos locales que pasan apuros para exhibir las pinturas, dadas las restricciones de espacio y los recortes presupuestales por la crisis económica.

“Es una llamada de atención hacia el mundo para que vean que aquí hay arte increíble”, le dijo Miranda a The Associated Press. “No hay razón por la cual el arte puertorriqueño no sea visto en el mismo escenario que el Louvre, el Met y todos los otros sitios increíbles adonde Google ha acudido con sus cámaras para digitalizar las obras de arte”.

Las exhibiciones que Google ya tiene en línea incluyen “Anillos de 500 a.C.”, un acercamiento a “La joven de la perla”, un recorrido virtual por el sitio arqueológico Chichén Itzá en México, y ahora la de Puerto Rico.

Por primera vez Google trajo a la isla caribeña su así llamada “cámara para el arte”, lo cual requirió permisos especiales, señaló Miranda.

La cámara tiene una resolución extremadamente elevada gracias a un zoom de 400 milímetros que revela detalles invisibles para el ojo humano, incluyendo las pinceladas. También le permitió al personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña hallar la firma de una artista pionera, dijo el director ejecutivo Carlos Ruiz, quien agregó que el instituto se vio obligado a cerrar su galería nacional en 2013, dejando a las obras sin un espacio permanente de exhibición.

La cámara tomó miles de fotografías para digitalizar 48 obras artísticas de Puerto Rico, avanzando centímetro a centímetro para abarcar una pintura completa, lo que se llevó de 30 minutos a varias horas según el tamaño de la obra, dijo Simon Delacroix, que encabeza Google Arts & Culture en Estados Unidos.

Viajó a Puerto Rico en julio para ver las obras de arte por primera vez.

“Lo que me sorprendió fue la diversidad, profundidad y riqueza de todas estas colecciones”, le dijo a la AP, añadiendo que sólo digitalizaron el arte que los cuatro museos seleccionaron previamente.

El año próximo la compañía prevé lanzar un proyecto de mayor tamaño con más obras artísticas de Puerto Rico.