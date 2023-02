Grethel Delgado cuenta cómo surge "No me hablen de Cuba"

La autora Grethel Delgado y la portada de su novela, No me hablen de Cuba.

MIAMI.- Cuando Grethel Delgado escribió No me hablen de Cuba , pensó en un título “más esperanzador”, pero haber vivido algo similar a lo que vivió su personaje principal tras regresar a isla después de radicarse en Miami, le hizo replantearse el título de su primera novela, reveló la autora, que presenta su obra el sábado 11 de febrero en el Museo de la Diáspora Cubana.

“Al reescribir la novela para la publicación en Miami, ya yo era otra, había pasado por mí algo parecido a lo que Gertrudis experimentó cuando tuvo el amargo desliz de regresar a Cuba después de estar varios años en Miami. Así que de algún modo Gertrudis encarna ese malestar crónico del exiliado que, aun queriendo hasta las entrañas a su país (ese que no mancha ni una dictadura, pues se ancla en la nostalgia más pura), siente al mismo tiempo un rechazo hacia la letanía de ‘Ay, Cuba, cómo me dueles’”, expuso Delgado.

“Hay quienes no quieren saber nada más de ‘aquello’, porque han sufrido demasiado y están ‘hasta la coronilla’. Gertrudis llega a estar hasta la coronilla de Cuba hacia el final de la novela y sé que muchos cubanos se pueden sentir así en determinado momento. Entonces, lo que hice fue subrayar con lápiz rojo la desdichada decisión del regreso. Y eso se puede ver en la degradación de Gertrudis a lo largo de la novela”, agregó.

La escritora y periodista de DIARIO LAS AMÉRICAS presentará No me hablen de Cuba (Suburbano Ediciones, 2022) a partir de las 7:30 pm, durante la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, organizada por Joaquín Gálvez. El periodista Luis de la Paz conducirá la charla.

Delgado, que también ha publicado libros de teatro, concibió la novela en Córdoba, España, donde fue residente de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, entre 2013 y 2014, como parte de un proyecto.

“En ese internado para artistas, en el convento de Corpus Christi, del siglo XVII, tenía que escribir una pieza teatral inspirada en Góngora. Antonio Gala me dijo que tenía que escribir una novela, sí o sí. Me fui a la habitación y comencé a enredarme a golpes con el insomnio y un montón de preguntas. La historia llegó tan rápido que no recuerdo de dónde salió, pero sí tiene mucho de mí y de quienes me han rodeado”, recordó.

“En los nueve meses que tomó la beca hice la obra de teatro que tenía en mente y salió una novela que al inicio se titulaba Alguien nos salvará. Lo curioso es que lanzaba piedras hacia lo que creía que era una novela, pero en el fondo tiene una estructura muy teatral, porque hay muchos monólogos, como si los personajes hubieran empujado al narrador omnisciente para decir ellos sus cosas. Además, noto ahora que en los diálogos me sentía más segura”, agregó la también actriz.

Lo que Delgado no sospechaba en ese entonces es que tiempo después viviría en carne propia lo mismo que ideó para su personaje protagónico.

“Imaginé cómo sería el regreso a Cuba de una mujer que vive en Miami, y años después de escribir la novela experimenté eso que había escrito. Incluso, la novela fue mi pasaporte hacia Miami, porque preparé un monólogo a partir del personaje travesti. Y con ese espectáculo y en mi faceta de actriz, vine a esta ciudad a presentarlo en el Festival de Monólogo de Havanafama, que es, hoy en día, la compañía teatral que más me conmueve por su calor humano: son una familia”, manifestó.

Si bien reconoció no saber la receta para cautivar al lector, sí sabe que contar una historia con verdad es siempre gratificante y salta a la vista.

“Ojalá supiera qué atrapa a un lector, eso varía mucho. Al menos sé lo que me atrapa a mí, como lectora, aunque no creo que yo sea un ejemplo perfecto, porque me distraigo e invento otras historias a medida que leo. Me atrae la verdad, o más bien lo verosímil, lo que deja ver un cuerpo detrás, un escritor que se dejó las tripas creando esa ficción o repasando hechos reales”, reflexionó.

“Es una mezcla extraña entre un texto bien escrito, delicioso desde las palabras (sin caer en preciosismo), y donde además la trama, sea lineal, intrascendente, fragmentada, virgen o con piercings, da igual, mueva emociones, despierte ideas, haga que uno baje el libro y se quede mirando embobado a la pared antes de poder seguir”, agregó sobre lo que considera podría cautivar de una obra literaria.

En No me hablen de Cuba, Delgado aborda de manera auténtica la añoranza y el exilio, tema que despierta emociones que podría reflejarse en la realidad de muchos.

“Más allá de que aprendan algo, quedaría contenta si se identifican con alguno de estos personajes, aunque sea a través de pequeños detalles. La historia del exiliado es la misma y, a la vez, distinta en cada persona. Se repiten muchos elementos como el dolor, el recuerdo, la rabia incluso, aunque no todo el mundo sufre, recuerda ni se enfada de la misma manera”.

Sobre cómo lidia con esas emociones que, a la vez, la inspiran a escribir, comentó:

“Es un carrusel de emociones, sí, y cuesta maquillarlas. La pasiflora es un buen remedio. Llevar una doble vida desgasta mucho. Y eso no solo provoca ojeras, sino un cansancio perenne dentro del pecho, como un dolor que no se ubica bien. Cuento los minutos para terminar con las ‘responsabilidades’ para ponerme a escribir o a pensar en escribir. A veces no sale nada, es molesto, pero sigo intentando”.

Grethel Delgado ( La Habana,1987) ha publicado los libros de teatro 1987, Mariposas, Mi familia ideal y el plaquette de poesía Necesidad de los cultos. No me hablen de Cuba fue presentada en la edición 2022 de la Feria del Libro de Miami.

La autora tiene en su haber varios galardones literarios entre los que destacan un reconocimiento como finalista del VII Premio Internacional de Literatura Aura Estrada (México-EEUU, 2021), el XVII Premio de Teatro de la Universidad de La Laguna (España, 2014), el Premio Calendario de Teatro (Cuba, 2012), el Premio Pinos Nuevos de Teatro (Cuba, 2011), y el Premio David de Teatro (Cuba, 2009).