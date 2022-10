Grethel Delgado presenta la novela "No me hablen de Cuba"

Grethel Delgado (La Habana, 1987) cuenta con una licenciatura en Dramaturgia por el Instituto Superior de Arte (Cuba), y un máster en Periodismo por la Florida International University (EEUU).

La trama de No me hablen de Cuba (Suburbano Ediciones) está inspirada en la historia de muchos cubanos, pero también se nutre de las vivencias de la propia autora.

Tras seis años en Miami, Gertrudis, el personaje principal del libro, regresa a la isla para cerrar algunas heridas abiertas y encuentra otras que no sospechaba.

“Un país estancado en el tiempo y, a la vez, más roto, la recibe sin ganas. Ella se arrepiente, pero de algún modo asume ese regreso como una forma de expiar ciertas culpas”, contó la escritora, que vive en Miami.

La nota de contraportada de la editorial afirma que el personaje principal, a su llegada a La Habana, ve una ciudad que “parece una herida expuesta donde lo único inalterable son sus fantasmas. Los recuerdos duelen a uno y otro lado del Estrecho de la Florida, donde el exilio ha marcado la literatura cubana a lo largo de generaciones de distintas maneras”.

Delgado escribió el primer borrador de la novela durante su residencia en la Fundación Antonio Gala, en Córdoba, España, entre 2013 y 2014. Allí, recordó, el reconocido autor español “propició el espacio ideal para inolvidables ‘fecundaciones cruzadas’, donde las letras, la música y las imágenes se retroalimentan con profunda belleza”.

Aunque cuando concibió esta novela aún no había optado por el exilio y se dio a la tarea de imaginar cómo sería, poco después tomó la misma decisión de su personaje y puso su vida en una maleta para irse definitivamente de Cuba.

Según confesó, “algunos personajes de la novela se inspiran en personas que conozco, en seres muy queridos y, por supuesto, en esas historias que se repiten entre los cubanos, de modo que la ficción y la realidad se mezclan en muchas ocasiones”. Asimismo, admitió que su personaje principal, cuyo nombre hace un guiño a la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, tiene retazos de su propia vida, incluso algunos que prefiere no recordar.

¿Por qué la autora eligió ese título?

“Los cubanos llevamos más de 60 años diciendo adiós en los aeropuertos, viendo a los que más amamos del otro lado de un cristal, llorando sin consuelo. Llevamos generaciones enteras esperando cambios, saliendo en balsas, vendiendo hasta el alma para cruzar una selva o un río, sin importar lo bravo que sea, en busca de libertad. Esa es nuestra marca y nos persigue hasta cuando vamos a dormir, sobre todo, cuando vamos a dormir, como una voz constante. Por eso a veces, aunque no lo admitimos, muchos cubanos nos sentimos saturados de la maldita circunstancia de la isla por todas partes, recordando a Virgilio Piñera”.

¿A quién dedica este libro?

“Justamente esa pregunta me estuvo dando vueltas en la cabeza cuando supe que decidieron publicar la novela. Si bien agradezco a mis padres y el empuje de mi esposo, que me animó a mostrar mi texto, pienso que dedicar esta novela sería echarle un peso encima a una persona, como un castigo. La novela fue una especie de desintoxicación y salió para no volver, como su protagonista. Si tuviera que dedicarla, sería a todos los cubanos".

El arte de la edición

“Tuve la dicha de contar con un editor que también es escritor, y uno que me gusta mucho, por cierto, así que el proceso fue muy enriquecedor”, afirmó sobre el peruano Pedro Medina, autor de libros como Mañana no te veré en Miami y Callejeros.

Medina está al frente de Suburbano Ediciones. Como se lee en su página, este sello editorial independiente afincado en Miami publica libros de autores hispanos en Estados Unidos.

A su lado en la conformación del libro también estuvo el escritor argentino Gastón Virkel, a cargo del diseño: “También es escritor y tiene un increíble olfato para leer detalles que ni yo misma había visto y convertir todo eso en el empaque visual del libro”.

“Fue un lujo contar con su mirada, su forma de enlazar signos y aspectos visuales. Estoy muy feliz con la portada”, añadió sobre Virkel, cuyos textos se han publicado en varias antologías.

Sobre la presentación del libro el 16 de noviembre, Delgado amplió que será durante un debate en el que compartirá con las autoras Keila Vall de la Ville, Kelly Martínez Grandal, y los editores Pedro Medina y Gastón Virkel, todo gracias a una iniciativa de Hablemos, escritoras, un proyecto de la escritora y académica mexicana Adriana Pacheco.

“Este proyecto es un regalo para las mujeres que escribimos y no tenemos esa especie de nido literario para encontrarnos, mirarnos y aprender de las otras”, adelantó Delgado, que por estas fechas da los toques finales a dos volúmenes de poesía.

Según indica la página del proyecto, creado en Austin, Texas, “es la enciclopedia y el repositorio de voz más grande del mundo especializado en escritoras, traductoras, y críticas en español”.

“Además, es un esfuerzo de largo aliento en torno a la documentación y recopilación de datos sobre mujeres en las letras, tanto en la creación literaria, en la valiosa labor de traducción, y en la crítica”, agregó Delgado.

Más sobre Grethel Delgado

La autora cubana ha publicado los libros de teatro 1987, Mariposas, Mi familia ideal y el plaquette de poesía Necesidad de los cultos.

Suma varios galardones literarios entre los que destacan un reconocimiento como finalista del VII Premio Internacional de Literatura Aura Estrada (México-EEUU, 2021), el XVII Premio de Teatro de la Universidad de La Laguna (España, 2014), el Premio Calendario de Teatro (Cuba, 2012), el Premio Pinos Nuevos de Teatro (Cuba, 2011), y el Premio David de Teatro (Cuba, 2009).

Como parte del panel de Hablemos Escritoras: autoras hispanas desde los Estados Unidos, Grethel Delgado presentará la novela No me hablen de Cuba en la Feria del Libro de Miami el 16 de noviembre, a las 7 pm, en el Wolfson Campus de Miami Dade College, 300 NE Second Ave, sala 3209 (edificio 3, en el 2do piso).

Para conocer más acerca de la autora, visite sus perfiles en las redes sociales:

Twitter: @GrethelDelgado_

Instagram: @gretheldelgadoa