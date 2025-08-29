Julia Roberts debuta en la Mostra de Venecia con "After the Hunt"

La actriz estadounidense Julia Roberts llega a la proyección de la película "Armageddon Time" durante la 75a edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 19 de mayo de 2022.

VENECIA.- Julia Roberts pisará este viernes por primera vez la alfombra roja de la Mostra de Venecia, donde presentará After the Hunt, una película del italiano Luca Guadagnino que no compite por el León de Oro .

Sí que están en liza por el preciado galardón los últimos trabajos del surcoreano Park Chen-wook, con No Other Choice, y de la francesa Valérie Donzelli, À pied d'oeuvre, que también se estrenan este viernes.

La Novia de América llegó el miércoles a la ciudad del norte de Italia, vistiendo un cárdigan blanco y negro estampado con la cara de Guadagnino, conocido por, entre otros filmes, Call Me by Your Name (Llámame por tu nombre).

After the Hunt es un thriller psicológico en el que Julia Roberts encarna a una profesora de Filosofía que se ve confrontada a un supuesto caso de agresión sexual en la Universidad de Yale, donde trabaja.

Stone y Clooney brillaron

El jueves, la lluvia no impidió que decenas de aficionados se apiñaran junto a la alfombra roja, al grito de "¡Emma!" y "¡George!", pidiendo a sus ídolos Emma Stone y George Clooney una foto o un autógrafo.

Stone acudió para la presentación de la última película del griego Yorgos Lathimos, Bugonia, y Clooney, para el estreno de Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach.

En esta 82ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Biennale di Venezia (@labiennale)

Con esa meta regresa al Lido, por primera vez en veinte años, Park Chen-wook, premiado hace tres años en Cannes a la Mejor Dirección por Decision to Leave.

En No Other Choice cuenta la historia de un hombre cuyo mundo se desmorona al perder su empleo, pese a contar con 25 años de experiencia.

Por su parte, Valérie Donzelli (Solo para mí) presenta À pied d'oeuvre, sobre un hombre que decide dar un giro a su vida y dedicarse a la escritura, pese a que su situación se vuelva mucho más precaria.

Según indicó en un comunicado, Donzelli intentó crear "un personaje honesto, amable y decidido" para una película que "cuestiona el valor que damos a una vida guiada por una pasión silenciosa, poco espectacular, pero imparable: la necesidad de crear, pase lo que pase".

Una ópera prima y Carmen Maura

Este año no hay ninguna película iberoamericana en competición oficial; la mayoría de los trabajos presentados desde España y Latinoamérica figuran en las secciones paralelas Horizontes y Spotlight, que ponen el foco en nuevas tendencias.

De los 12 filmes con producción latinoamericana programados, entre largometrajes y cortometrajes, la mitad estuvieron dirigidos por mujeres. Entre estos, figura el documental, fuera de competición, Nuestra tierra, de la argentina Lucrecia Martel.

Por su parte, el director catalán Jaume Claret Muxart presenta este jueves Estrany riu (Extraño río), su primer trabajo, que competirá en la sección Horizontes y opta al premio a la mejor ópera prima.

En el filme, ambientado en un viaje familiar por el Danubio, Claret toca varias aristas: desde las relaciones familiares a la transmisión de valores, pasando por la adolescencia o el arte.

Y bajo la dirección de la marroquí Maryam Touzani (El caftán azul), Carmen Maura protagoniza Calle Málaga, sobre una mujer anciana española, afincada en Tánger, que se resiste a la decisión de su hija de vender su casa.

FUENTE: AFP