Guillermo del Toro sorprende al perder 80 kilos por su salud

Guillermo del Toro compartió que, con el paso de los años, comprendió la importancia de modificar sus hábitos

El director y productor mexicano Guillermo Del Toro y sus invitados asisten a la alfombra roja de la película Frankenstein, presentada en competencia en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 30 de agosto de 2025.

El director y productor mexicano Guillermo Del Toro y sus invitados asisten a la alfombra roja de la película "Frankenstein", presentada en competencia en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 30 de agosto de 2025. 

AFP/Tiziana Fabi
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Guillermo del Toro sorprendió al público con su notable cambio físico durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde presentó su más reciente proyecto, Frankenstein. El cineasta mexicano confesó que ha perdido alrededor de 80 kilos, un proceso que atribuye a una nueva forma de cuidar su salud y a cambios conscientes en su estilo de vida.

En una entrevista para Despierta América, del Toro compartió que, con el paso de los años, comprendió la importancia de modificar sus hábitos: “Conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos”, dijo entre risas, dejando claro que el sentido del humor sigue siendo parte esencial de su personalidad.

El director recordó que en el pasado llegó a ser vegetariano durante cuatro años, aunque terminó rompiendo la dieta de manera abrupta. Con humor relató que, durante un viaje con su socio, el olor de unos pollos lo hizo rendirse y comerse tres de una sola vez. “Era momento de sincerarme”, comentó divertido, dejando en claro que su transformación actual no busca perfección, sino bienestar.

Un sueño hecho realidad

Más allá de su cambio físico, del Toro también habló sobre la experiencia de haber cumplido uno de sus mayores sueños: llevar a la pantalla grande Frankenstein. Expresó que siente una especie de: “depresión posparto”: “Algo terminó y algo nuevo comenzará… se siente un vacío y una satisfacción al mismo tiempo, como un parto”, explicó, visiblemente emocionado.

Durante una conferencia de prensa, el director no perdió la oportunidad de lanzar una de sus observaciones más agudas sobre la actualidad tecnológica: “No le tengo miedo a la inteligencia artificial, tengo miedo a la estupidez natural, que es mucho más abundante”, dijo provocando risas y aplausos.

Del Toro también aprovechó el encuentro con los medios para destacar que Frankenstein no solo es una historia de monstruos, sino una reflexión sobre la humanidad. Su intención es mostrar personajes imperfectos y recordarnos que la empatía debe estar en el centro de nuestras relaciones:

“Lo importante es preguntarnos qué significa realmente ser humanos”, afirmó.

Nueva etapa

El aclamado cineasta mexicano vive hoy un momento de plenitud: con un proyecto que marca un antes y un después en su carrera, una visión renovada de la vida y un cambio físico que lo inspira a seguir adelante con mayor energía. “Estoy contento, he perdido como 80 kilos y me siento mejor”, aseguró.

Su transformación, más allá de lo estético, se ha convertido en un ejemplo de disciplina y cuidado personal, un recordatorio de que nunca es tarde para tomar decisiones que nos acerquen a una vida más sana.

