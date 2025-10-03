viernes 3  de  octubre 2025
REALEZA

Guillermo se convierte en el Gran Duque de Luxemburgo tras la abdicación de su padre

Guillermo, de 43 años, será el séptimo soberano de la dinastía Nassau Weilbourg, que reina en Luxemburgo desde 1890 y comparte orígenes comunes con la monarquía neerlandesa

El Gran Duque Guillermo de Luxemburgo presta juramento, acompañado por la Gran Duquesa Estefanía, durante su ceremonia de juramentación como Gran Duque Jefe de Estado y Gran Duquesa de Luxemburgo, en la Cámara de Diputados de la ciudad de Luxemburgo el 3 de octubre de 2025. &nbsp;

El Gran Duque Guillermo de Luxemburgo presta juramento, acompañado por la Gran Duquesa Estefanía, durante su ceremonia de juramentación como Gran Duque Jefe de Estado y Gran Duquesa de Luxemburgo, en la Cámara de Diputados de la ciudad de Luxemburgo el 3 de octubre de 2025.

 

AFP/Nicolas Tucat

LUXEMBURGO.- El gran duque Guillermo de Luxemburgo prestó juramento el viernes al frente de esta pequeña monarquía europea, justo después de la abdicación de su padre, Enrique.

"Juro respetar la Constitución y las leyes", declaró desde la Cámara de Diputados de Luxemburgo, rodeado de parejas reales y dirigentes de las instituciones europeas.

Lee además
La Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces. 
FAMOSOS

Lina Luaces comparte cómo controla la enfermedad autoinmune que padece
Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.
CELEBRIDADES

Este es el patrimonio inmobiliario que poseen Nicole Kidman y Keith Urban

Guillermo sucede a Enrique, quien, visiblemente emocionado, abdicó instantes antes a sus 70 años y después de un cuarto de siglo de reinado.

La nueva pareja gran ducal —Guillermo y su esposa Estefanía— debe encontrarse con la población en una plaza del barrio histórico de la capital de este Estado de poco más de 670.000 habitantes.

Festividades

Por la noche hay una cena de gala, en la que participarán especialmente el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo alemán, Frank Walter Steinmeier.

Hasta el domingo están previstas festividades en todo el país para conmemorar el Trounwiessel (Cambio en el trono en luxemburgués).

Guillermo, de 43 años, será el séptimo soberano de la dinastía Nassau Weilbourg, que reina en Luxemburgo desde 1890 y comparte orígenes comunes con la monarquía neerlandesa.

Aunque representará a una nueva generación al frente del Estado, no debería alterar la práctica del poder en una democracia parlamentaria considerada estable, donde el monarca asume sobre todo funciones de representación además de promulgar las leyes.

En Luxemburgo, "el gran duque encarna la independencia y la estabilidad del Estado", declaró el primer ministro Luc Frieden en una entrevista con la AFP.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Chef Yisus niega romance con Elizabeth Gutiérrez

Aeropuerto de Miami incorpora vuelos a Islandia

El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Blaise Ingoglia, director financiero estatal. 
TU DINERO

DeSantis denuncia despilfarro millonario hallado por auditorías de DOGE Florida

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
REACCIÓN

Jefe de Policía de Miami anuncia investigación del FBI por amenazas en canal asociado a régimen cubano

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

¿El cierre del gobierno en EEUU afecta los pagos del Seguro Social?

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Te puede interesar

Residente de North Miami intenta limpiar la alcantarilla. 
MÁS INCERTIDUMBRE

¿Cómo afecta el cierre del gobierno al mercado inmobiliario en Florida?

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Incendio en refinería de Chevron cerca de Los Ángeles, el 3 de octubre de 2025.  video
SUCESOS

Registran incendio de grandes proporciones en refinería de Chevron cerca de Los Ángeles

El detenido fue conducido a la cárcel.
ESTAFA DESDE PERU

Peruano condenado en Miami a seis años de cárcel y pagar $3 millones por fraude transnacional

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero