viernes 3  de  octubre 2025
Este es el patrimonio inmobiliario que poseen Nicole Kidman y Keith Urban

Según informó la revista ¡HOLA!, Nicole y Keith poseen una cartera inmobiliaria que asciende a más de 50 millones de dólares

Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.

Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.

AFP/ Jason Kempin / Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Durante 19 años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban cosecharon un patrimonio inmobiliario con más de cinco propiedades en diferentes ciudades de Estados Unidos y Australia. Sin embargo, con la decisión de continuar sus vidas por separado, muchos se cuestionan cómo la actriz y el músico dividirán estos bienes.

Pero, lo cierto es que con el pasar de los días, surgen nuevos detalles sobre los términos en los que los laureados artistas se casaron, exponiendo que la pareja tenía uno de los prenupciales más sólidos de Hollywood.

Según informó la revista ¡HOLA!, Nicole y Keith poseen una cartera inmobiliaria que asciende a más de 50 millones de dólares y se traduce en: una casa familiar en Nashville, valuada en 3,4 millones de dólares; una casa en Beverly Hills, de 6,77 millones de dólares; un dúplex en Nueva York, con un costo de 13,5 millones de dólares; un apartamento en Manhattan, de 3,5 millones de dólares; una histórica casa de campo en Nueva Gales del Sur, valorada en 6,5 millones de dólares australianos y un ático en Sídney, de 6 millones de dólares australianos.

No obstante, los documentos del divorcio a los que la prensa ha tenido acceso señalan: "Todas las propiedades, fideicomisos y activos comerciales permanecen separados".

Aunque se desconoce, cuáles son las propiedades que corresponden a cada famoso, sí se destaca que Keith tiene una propia base en Nashville donde vive actualmente.

"Es uno de los acuerdos financieros más limpios que hemos visto entre una pareja de famosos", añade. "Sin pagos continuos, sin bienes comunes y sin batallas judiciales, solo un plan para seguir adelante", dijo al magazine Gideon Alper, abogado especializado en sucesiones y derecho de familia del bufete Alper Law.

Custodia compartida

Otro aspecto que ha sorprendido ha sido la custodia de sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Según informó TMZ, en los papeles presentados por la oscarizada actriz se especificó que las jóvenes tendrán como residencia principal el hogar de su madre, pasando 306 días del año junto a ella, y 59 con el cantante de country. Además, acordaron que las decisiones importantes respecto a sus vástagos se tomarían en conjunto, incluyendo temas relacionados a la educación y atención médica.

"En el improbable caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre una decisión importante para cualquiera de los menores, (Kidman) tendrá la autoridad final para tomar decisiones", reza el documento.

Asimismo, el portal expuso que ambos renunciaron a la manutención conyugal y a la manutención de los hijos; pero el documento señala que Keith pagó por adelantado la manutención de Sunday y Faith.

El documento al que tuvo acceso TMZ también incluye una cláusula llamada Acuerdo de Disolución Matrimonial, la cual está firmado por ambos artistas, y que incluye un plan de crianza, una hoja de cálculo de manutención infantil y una Orden de Seminario para Padres.

