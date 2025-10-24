sábado 25  de  octubre 2025
Guitarra de la ruptura de Oasis se vendió en por 386.000 dólares

El instrumento, restaurado en 2011, ya había sido subastado en 2022 en París por 385.000 euros (446.700 dólares)

La guitarra acústica Takamine FP460SC de Noel Gallagher, utilizada para grabar la canción Wonderwall; la guitarra Fender Telecaster Owend autografiada de Noel Gallagher, utilizada durante el concierto Rock in Rio de Familiar to Millions; y la guitarra Gibson ES-355 Cherry Red de Noel Gallagher de los años 60, dañada por Liam Gallagher la noche en que Oasis se separó, se muestran en exhibición durante una vista previa de la subasta de Propstore en Londres el 21 de octubre de 2025.

La guitarra acústica Takamine FP460SC de Noel Gallagher, utilizada para grabar la canción "Wonderwall"; la guitarra Fender Telecaster Owend autografiada de Noel Gallagher, utilizada durante el concierto Rock in Rio de Familiar to Millions; y la guitarra Gibson ES-355 Cherry Red de Noel Gallagher de los años 60, dañada por Liam Gallagher la noche en que Oasis se separó, se muestran en exhibición durante una vista previa de la subasta de Propstore en Londres el 21 de octubre de 2025.

 

AFP/Justin Tallis

LONDRES.- La guitarra de Noel Gallagher, rota por su hermano Liam durante la pelea que desembocó en la disolución del grupo Oasis, en 2009, se vendió en Londres por 289.800 libras (386.416 dólares), anunció el viernes la casa de subastas Propstore.

La guitarra Gibson ES-355, de color rojo, fue destrozada por Liam Gallagher en su camerino durante el festival Rock en Seine, cerca de París.

El grupo se separó tras esa disputa, y hubo que esperar hasta este año para ver nuevamente a los dos hermanos juntos en el escenario.

La banda se reunificó para una gira mundial, que comenzó el 4 de julio y concluirá el 23 de noviembre, que está teniendo un gran éxito.

La guitarra se vendió muy por debajo de una estimación que proyectaba su venta en unas 500.000 libras (666.000 dólares). El instrumento, restaurado en 2011, ya había sido subastado en 2022 en París por 385.000 euros (446.700 dólares).

Otros accesorios

Por otra parte, letras manuscritas de Noel Gallagher, incluyendo las de su éxito "Wonderwall", alcanzaron las 75.600 libras (100.800 dólares).

Durante la subasta, unos lentes de sol de Elvis Presley se vendieron por 75.600 libras (100.800 dólares).

El famoso sombrero Fedora blanco de Michael Jackson, que llevaba en el videoclip de Smooth Criminal, en 1988, se vendió por 50.400 libras (67.200 dólares).

Artefactos de David Bowie, Jimi Hendrix y otras leyendas de la música también están incluidos en esta subasta, que finalizará el viernes por la noche.

FUENTE: AFP

