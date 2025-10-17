viernes 17  de  octubre 2025
Hailey Bieber aborda rumores de rivalidad con Selena Gómez

En su juventud, la cantante de Bad Liar mantuvo un mediático noviazgo con el ahora esposo de la modelo, Justin Bieber

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

 

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Hailey Bieber no está dispuesta a avivar la presunta rivalidad entre ella y Selena Gómez. En una entrevista para la edición Innovadores de la revista WSJ, la fundadora de Rhode Beauty declaró que no tenía nada que ver con los rumores de conflicto que existen desde hace años.

"Siempre es molesto que me comparen con otras personas. Yo no lo pedí", expresó Bieber.

La conversación se realizó pocas horas antes del lanzamiento de Rhode en la tienda de belleza Sephora, donde también se vende Rare Beauty, la línea de cosméticos de Selena Gomez valorada en más de un billón de dólares.

Durante su juventud, la cantante de Bad Liar, quien recientemente se casó con el productor Benny Blanco, tuvo una mediática relación con el ahora esposo de la modelo, Justin Bieber.

"Cuando la gente quiere verte de cierta manera y se ha inventado una historia sobre ti, no te corresponde cambiarla", añadió Hailey en la entrevista.

Romance juvenil

Ambas conocieron al cantante de Baby alrededor de 2009, cuando eran adolescentes. Después de que Gómez y Justin hicieron pública su relación en febrero de 2011, Hailey tuiteó su apoyo a la pareja en dos publicaciones que luego fueron eliminadas.

Justin y Selena tuvieron un noviazgo rocoso, con varias rupturas y reconciliaciones. En una de esas separaciones, comenzaron a circular rumores de que él estaba saliendo con la modelo.

Las narrativas de la supuesta disputa han persistido a lo largo de los años, a pesar de que ambas han intentado ponerle fin públicamente, incluida una foto posando juntas durante la segunda gala anual del Museo de la Academia de Cine en 2022.

En el pasado, Hailey calificó las teorías de los fanáticos sobre que ella y Gómez se odian no solo como maliciosas, sino que también agregó que podría ser realmente peligroso.

