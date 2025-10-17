viernes 17  de  octubre 2025
Tyra Banks aclara razones de ausencia en el Victoria's Secret Fashion Show

Tras casi 20 años de su retiro, Tyra Banks regresó a las pasarelas para el Victoria's Secret Fashion Show 2024, primera edición en un lustro

La supermodelo Tyra Banks 

Ian Tuttle / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tyra Banks, exconductora del programa America's Next Top Model, es una de las caras más recordadas de la época dorada del Victoria's Secret Fashion Show. Tras la decepción de sus fanáticos al no verla participar en la edición 2025 del desfile, la supermodelo explicó las razones de su ausencia.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la estrella de 51 años aclaró que se encontraba en Australia promocionando su marca de helados.

Se aseguró de dejar claro que su ausencia no hace que la marca sea menos icónica, especialmente después de que el desfile de moda regresara en 2024 tras una pausa de cinco años.

“Victoria’s Secret es un clásico estadounidense, y ahora, una institución global. Estoy muy feliz de que haya vuelto”, expresó.

Banks, quien se mudó a Australia en 2023 con su hijo de 9 años, destacó la importancia que tuvo la marca de ropa interior para impulsar su carrera.

“Pasé diez años siendo un ángel, siendo la primera modelo negra en muchas campañas con ellos. Derribar esas puertas y ahora ver toda esa hermosa diversidad es maravilloso. Tengo mucho que agradecerles”, añadió con emoción.

Nueva era

La marca también tiene que agradecerle a Tyra por regresar a las pasarelas en su edición 2024, luego de su retiro en 2005, ayudándolos a renovar el desfile.

Aunque la actriz de Life Size renunció voluntariamente a otro contrato a mediados de los 2000, reflexionó sobre cómo el mundo ha evolucionado para permitirle tenerlo todo.

“Puedo ser empresaria y tener mi propia empresa de helados, dar conferencias en instituciones empresariales, obtener mi certificado de Harvard, dar clases en Stanford y, sí, ser modelo de Victoria’s Secret”, declaró a Harper’s Bazaar en 2024.

En ese momento, se mostró emociona por lo que representa la nueva era del Victoria's Secret Fashion Show.

“El mundo ha cambiado y nos hemos dado cuenta de que, como mujeres, no tenemos que ser un estereotipo ni encajar en un molde. Por eso me siento muy emocionada y afortunada de volver y celebrar todo mi potencial, sin sentir que tengo que cortar un pedazo de mí para que me tomen en serio”, explicó.

