En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

El legado de Gloria Estefan continúa en crecimiento. Ahora, la icónica intérprete de 68 años fue homenajeada con un tramo a su nombre de la Calle 13 entre Ocean Drive y Meridian Avenue, en Miami Beach

Durante la ceremonia de nombramiento de Gloria Estefan Way, la ganadora del Grammy estuvo acompañada por su esposo, el empresario y músico Emilio Estefan, así como por los hijos de la pareja.

La propuesta para este homenaje fue presentada en 2023 por la Comisión de Mujeres de Miami Beach y fue unánimemente aprobada en 2024 por los integrantes del Comité de Seguridad Pública y Calidad de Vida del Vecindario.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

¡Es oficial! Tras más de un año de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, este 15 de octubre la banda ha confirmado, mediante una publicación en Instagram, que la intérprete regresa a sus filas.

En la red social la agrupación compartió un video en el que se puede ver a los miembros junto a Montero. El audiovisual está acompañado con un extenso comunicado en el que no solo se ratifica la vuelta de la vocalista original, también señalan que tienen meses trabajando en nueva música.

Asimismo, se dio a conocer que el guitarrista y fundador Pablo Benegas no formará parte de esta etapa, pues se tomará un tiempo para dedicarse a su familia y otros proyectos.

Jennifer Aniston explica por qué no quiso adoptar

En los últimos años, Jennifer Aniston ha abierto su corazón para exponer las razones por las cuales nunca tuvo hijos, rechazando todos los señalamientos que recibió por décadas sobre ser una mujer adicta al trabajo que no quiso formar una familia.

Aunque en 2022 reveló que fueron varios los tratamientos a los que se sometió para cumplir el sueño de ser madre, muchos aún cuestionan por qué la actriz de Friends no recurrió a otros métodos para ver crecer su familia, entre ellos una madre sustituta o adopción, algo común en la industria hollywoodense.

Sin embargo, en el podcast de Monica Padman, Armchair Expert, Aniston abordó nuevamente el tema de la maternidad luego de que la anfitriona le expusiera sus dudas sobre ser madre y le preguntara a la intérprete si había hallado paz en la decisión que tomó tras sus frustrados intentos.

Elvis Crespo recibe premio del Salón de la Fama de Billboard

Elvis Crespo será honrado con el premio Billboard Salón de la Fama durante los Latin Billboard 2025, galardón que enaltece una carrera artística que va más allá de la interpretación musical y toma en cuenta la increíble influencia como artista global en múltiples campos.

El premio está reservado para aquellos que han logrado reconocimiento por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas.

La música de Elvis Crespo ha definido y reinventado el merengue por casi tres décadas: Suavemente se convirtió en un fenómeno cultural, encabezando la lista Billboard Hot Latin Songs y batiendo récords como una de las canciones latinas más reproducidas en el mundo.

Kim Kardashian revela que Kanye West lleva meses sin ver a sus hijos

Kim Kardashian se sincera sobre el estatus del acuerdo de crianza compartida con su exmarido Kanye West. Durante una aparición en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, la estrella de telerrealidad afirmó que han pasado un par de meses desde que ella y sus cuatro hijos tuvieron noticias de West.

La expareja, cuyo divorcio se finalizó en noviembre de 2022, ocho años después de su boda en 2014, comparte cuatro hijos: North, de 12 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 6.

Los comentarios surgieron después de que Kardashian contara que los niños viven con ella a tiempo completo.

